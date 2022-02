Auteursvereniging Sabam en de vereniging voor uitvoerende kunstenaars PlayRight geven via hun culturele fondsen elk 50.000 euro aan Fund Belgian Music. Het steunfonds voor de muzieksector lanceerde eerder haar derde projectoproep om muzikanten ook in 2022 te kunnen ondersteunen.

Sabam for Culture, PlayRight en de artiestenverenigingen Facir en Galm richtten in het voorjaar van 2020 het Fund Belgian Music op met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Het steunfonds wil de Belgische muzieksector, die zwaar getroffen is door de gevolgen van de coronapandemie, ondersteunen bij de creatie, opname, release of promotie van hun muziek.

Intussen zijn er al twee projectoproepen geweest en kregen 101 muziekprojecten in totaal bijna 250.000 euro steun. Maar de nood blijft hoog, want meer dan 700 projecten deden een aanvraag voor in totaal ruim vier miljoen euro aan steun. Daarom lanceerde het Fund Belgian Music een derde projectoproep.

Het fonds krijgt ook nu steun van Sabam en PlayRight. Het gaat in totaal om een bedrag van 100.000 euro.

