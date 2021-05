De Fransman Jonathan Fournel is de eerste laureaat van de twintigste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano en wint het concours. Het is geleden van 1991 dat een Franse pianist de eerste prijs van het concours in de wacht sleept.

Fournel wint eveneens de publieksprijs van de luisteraars van Klara en de kijkers van Canvas. De Rus Sergei Redkin en de Japanner Keigo Mukawa eindigen respectievelijk op de tweede en de derde plek.

De vierde plaats was voor de Japanner Tomoki Sakata. De Rus Vitaly Starikov is de vijfde gerangschikte laureaat. De Rus Dmitry Sin eindigde op de zesde plaats.

Nog niet eerder behaalde een pianist de eerste plaats op de Koningin Elisabethwedstrijd met het tweede concerto van Johannes Brahms. Het is maar liefst 30 jaar geleden dat een Fransman het concours won: in 1991 viel die eer Frank Braley te beurt, die dit jaar met Orchestre Royal de Chambre de Wallonie als dirigent de halvefinalisten begeleidde.

Parcours

Jonathan Fournel is sinds 2016 artiest in residentie bij de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van Louis Lortie. In de halve finale speelde hij een recital van het plichtwerk 'Nocturne' van de hand van Pierre Jodlowski, naast 'Nocturne n. 17' van Chopin en 'Variaties en Fuga op een thema van Händel' van Brahms. Als concerto koos hij toen voor het achttiende concerto van Wolfgang Amadeus Mozart.

Na de halve finale kregen de finalisten een week de tijd om het onuitgegeven, verplichte werk in te studeren in de Muziekkapel Koningin Elisabeth: het ging om 'D'un jardin féérique' van Bruno Mantovani, Frans componist en directeur van het Conservatorium in Parijs.

In het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten brachten de zes finalisten - elk om beurt, van maandag tot zaterdag - het verplicht werk en een concerto naar keuze. Ze werden begeleid door het Belgische Nationaal Orkest en muziekdirecteur Hugh Wolff.

Zaterdag, op de laatste finaledag, was het de beurt aan Fournel. Drie maanden nadat er brand uitbrak op het dak van het Paleis voor Schone Kunsten, stond de Grote Zaal Henry Le Boeuf klaar voor het concours. Aan het podium werd zelfs een proscenium, een voortoneel, toegevoegd, zodat de orkestleden op veilige afstand konden plaatsnemen.

Zonder publiek, maar met streams van de handen

Het was een bijzondere editie van de Koningin Elisabethwedstrijd, niet in het minst omdat er geen publiek aanwezig was. In de zaal zaten naast beschermvrouw koningin Mathilde, ook de componist van het plichtwerk Bruno Mantovani, de juryvoorzitter Gilles Ledure en de tien internationale juryleden. In tegenstelling tot de voorgaande jaren mochten de juryleden wel applaudisseren.

Aan het concours, dat oorspronkelijk in 2020 gepland stond, namen van de 74 geselecteerde kandidaten uiteindelijk 58 kandidaten deel. Ze kwamen uit alle hoeken van de wereld, maar niet uit België. Om de twintigste editie van Koningin Elisabethwedstrijd voor piano dit jaar toch te laten doorgaan, werd een aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het aantal halvefinalisten werd beperkt tot twaalf, in plaats van de gebruikelijke 24 halvefinalisten. De finale telde slechts zes kandidaten, in plaats van de gebruikelijke twaalf. Ook nieuw dit jaar waren de streams van de handen van de pianist tijdens de finale, die te volgen waren op VRT NU en de website van de Koningin Elisabethwedstrijd, en de streams van de finaleconcerten op het platform Twitch door RTBF.

