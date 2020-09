De Franse zangeres en actrice Juliette Gréco is op 93-jarige leeftijd overleden.

De Franse zangeres en actrice Juliette Gréco is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie aan het Franse persbureau AFP laten weten.

Bekende liedjes van haar zijn 'Déshabillez-moi' en 'Je suis comme je suis', ze kreeg ook beroemdheid door haar rol in de televisieserie 'Belphégor ou le Fantôme du Louvre'.

'Juliette Gréco is deze woensdag 23 september 2020 ontslapen, omringd door haar dierbaren in haar zo geliefde woning in Ramatuelle. Zij heeft een buitengewoon leven geleid', klonk het.

De zangeres werd op 7 februari 1927 geboren uit een Corsicaanse vader en een moeder uit Bordeaux. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte ze bij het verzet betrokken. Ze werd door de Gestapo opgepakt, maar kwam vanwege haar jonge leeftijd maanden later alsnog vrij.

Later belandde ze in de intellectuele en bohemien kringen van Parijs en was bijvoorbeeld bevriend met filosoof Jean-Paul Sartre. En zij had ook een jarenlange relatie met de Amerikaanse trompettist Miles Davis.

In 1949 begon Gréco te zingen in het Parijse cabaret le Boeuf sur le Toit, waarbij ze werk van bekende Franse schrijvers vertolkte. Haar zangcarrière was vertrokken.

Zij vertolkte liedjes, geschreven door onder meer Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Charles Trenet, Guy Béart, Léo Ferré, Boris Vian én Jacques Brel (waaronder 'Ne me quitte pas').

Ze zong niet alleen in Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook in New York waar ze veel succes kende. Gréco acteerde in een hele reeks films en in 1965 speelde ze een rol in de televisieserie Belphégor ou le Fantôme du Louvre. De zangeres/actrice was drie keer getrouwd en kreeg enkele prestigieuze onderscheidingen.

