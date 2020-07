Peter Green, een van de twee oprichters van de Britse band Fleetwood Mac, is op 73-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Dat meldt BBC.

De bluesgitarist uit Londen richtte samen met drummer Mick Fleetwood in 1967 Fleetwood Mac op. Green verliet de band na drie jaar omdat hij worstelde met zijn mentale gezondheid. Albatross, een van de grootste hits van de band, wordt aan hem toegeschreven.

Green dook enkele jaren later opnieuw in de muziekwereld met een korte maar vruchtbare solocarrière. Na zes solo-albums en een release met bluesgroep Katmandu, hield hij het halverwege de jaren tachtig voor bekeken, om in 1997 opnieuw even terug te keren met de Peter Green Splinter Group.

Na het vertrek van Green haalde Mick Fleetwood onder meer Lindsey Buckingham en Stevie Nicks in huis en manoevreerde de band richting het bekende poprockgeluid dat nog steeds nieuwe generaties beroert. In februari gaf Fleetwood Mac een concert in Londen ter ere van Peter Green. Hij werd 73. (bron: Belga, BBC)

