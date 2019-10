Na Will Tura mocht de jonge Belgische producer Susobrino ook een nummer van Tsar B onder handen nemen. Beluister hier het resultaat.

Zaterdag was het dag op dag één jaar geleden dat Tsar B haar debuutalbum The Games I Played uitbracht. De Belgische popnimf viert die verjaardag met een remix-ep, The Games They Play, waarvoor ze een fijn kransje knoppendraaiers opbelde. Nu al is het uitkijken naar wat de Gentse gekken van Shht, de Marokkaans-Brusselse producer Gan Gah of de techno-noorderburen van Amy Root met haar muziek gaan doen.

Maar de vuurdoop is voor Susobrino, een man voor wie het hard gaat. Alleen al in het afgelopen jaar bombardeerde Red Bull Elektropedia de Belgisch-Boliviaanse producer nog tot Most Promising Artist, releasete hij twee ep's, won hij voor de tweede keer op rij de producerswedstrijd Champion Sound Beat Battle en blies hij in het kader van dat laatste exploot Will Tura omver met zijn remix van Linda.

Van Tsar B kreeg Susobrino Alibi onder de laptop geschoven, dat met zijn oosterse vibe perfect in het kraam past van de op folklore en traditionele instrumenten verzotte producer. Toch koos hij voor nog een andere insteek, die van de flamenco. Tribale percussie en handgeklap zet de toon, halverwege het nummer neemt de onvermijdelijke Spaanse gitaar het over. Allemaal ingespeeld door Susobrino zelf, overigens, die ook de joelende achtergrondstemmen op het einde voor zijn rekening nam. 'Ik kijk graag naar mezelf als een man met vele personages', zegt hij er lachend bij.

Bij dezen is de eerste officiële remix voor Susobrino een feit. Over de vraag welke artiest hij het liefst van al zou willen remixen, komt het antwoord snel: 'Martina Camargo, een zangeres die traditionele Colombiaanse muziek brengt met veel koorzang en percussie. Net als Alibi is haar muziek heel open en is er genoeg ruimte om in te vullen met je eigen ideeën.'