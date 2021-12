Tijdens het weekend van 17 tot en met 19 juni gaat op het strand van Zeebrugge voor de eerste keer de nieuwe concertreeks Live Is Live door. The National werd meteen ook als eerste headliner aangekondigd.

'Alle voordelen van een outdoor show gecombineerd met het comfort van een moderne concertzaal', dat is wat organisator FKP Scorpio belooft met haar nieuwe concept Live Is Live. Met de zee op de achtergrond zullen artiesten drie dagen lang op het Zeebrugse strand optredens geven in de zomer van 2022. De eerste groep die u daar mag verwachten is The National.

De groep rond Mat Berninger zal er op vrijdag 17 juni aantreden, samen met vier andere, nog bekend te maken artiesten. Wie echter al overtuigd is met deze ene naam, kan aanstande zaterdag (11 december) al een ticket kopen voor deze show via www.liveislive.be. Op namen voor de andere dagen in de concertreeks is het voorlopig ook nog wachten.

'Alle voordelen van een outdoor show gecombineerd met het comfort van een moderne concertzaal', dat is wat organisator FKP Scorpio belooft met haar nieuwe concept Live Is Live. Met de zee op de achtergrond zullen artiesten drie dagen lang op het Zeebrugse strand optredens geven in de zomer van 2022. De eerste groep die u daar mag verwachten is The National.De groep rond Mat Berninger zal er op vrijdag 17 juni aantreden, samen met vier andere, nog bekend te maken artiesten. Wie echter al overtuigd is met deze ene naam, kan aanstande zaterdag (11 december) al een ticket kopen voor deze show via www.liveislive.be. Op namen voor de andere dagen in de concertreeks is het voorlopig ook nog wachten.