Countrypopster Kacey Musgraves, de punkers van Idles, hitmachine Tones and I... voor ieder wat wils tussen de eerste dertig namen voor het Nederlandse Down The Rabbit Hole.

Het Nederlandse festival Down The Rabbit Hole heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de editie van volgend jaar. Het zijn er meteen dertig, en niet van de minste. Bovenaan de affiche prijken voorlopig Tyler, The Creator, die dit jaar het geprezen Igor uitbracht, en Disclosure. Ook Beck, FKA Twigs, Haim, Kacey Musgraves en Wilco komen naar De Groene Heuvels in Beuningen.

In de kleinere lettertjes van de voorlopige line-up staat nog steeds goed volk zoals Banks, Bicep, Big Thief, Black Pumas, Bombay Bicycle Club, Cage The Elephant, Charli XCX, Girl in Red, Idles, Jenny Beth, Kate Tempest, Loyle Carner, Sticky Fingers, Thomas Azier, Tierra Whack, Tones and I, Two Door Cinema Club, Whitney, Gigi Masin, Joy Crookes, KI/KI, Kumbia Boruka, L'impératrice, Men I Trust, The Murder Capital, Santrofi en Tyler Childers.