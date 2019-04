Aya Nakamura voert de affiche aan van Fire Is Gold. Ook Zwangere Guy, Dvtch Norris en Rare Akuma zakken af naar het urbanfestival, dat dit jaar voor het eerst op de Antwerpse Middenvijver plaatsvindt.

De affiche van urbanfestival Fire Is Gold is opnieuwe een paar namen rijker geworden. De grootste artiest uit het rijtje is Aya Nakamura, bekend van haar zomerhit Djadja. Zij wordt op het podium van concertpromotor Faded en de Brusselse club Bloody Louis, geflankeerd door Mr Eazi, Jarreau Vandal, K1D en Black Mamba.

Vunzige Deuntjes, een Nederlands feestconcept, cureert een podium met Ronnie Flex en Deuxperience, Broederliefde, Bizzey, Waxfiend, Masai, DJ Wef, Kevin Kofii, Gurney Champion, Faisal en Vunzige Deuntjes Soundsystem. Het podium van Top Notch België is uiteraard voorbehouden aan landgenoten, zoals Zwangere Guy, Blu Samu, DJ Vega, Le 77, Dvtch Norris, Darrell Cole, Rare Akuma en Miss Angel. De Antwerpse Club 808 laat dan weer een pak dj's aanrukken: Black Frank, TLP, Dysfunkshunal, Gus, Hush Hefner, J. Roots, N8N b2b Deloin, Big Poppe, DJ Kobalt en Bavr.

Fire Is Gold vindt na twee edities in Vilvoorde dit jaar voor het eerst plaats op de Antwerpse Middenvijver. Dat was tot vorig jaar de locatie van Laundry Day, een dance- en urbanfestival onder dezelfde koepel als Fire Is Gold, maar die kondigde in februari aan met Laundry Day te kappen.