De namencarrousels van de Belgische festivals draaien op volle toeren. Knack Focus houdt voor u de tussenstand bij.

Best Kept Secret

Waar? 12-14 juni

Wanneer? Beekse Bergen, Hilvarenbeek (NL)

Wie? Massive Attack, The National

Graspop

Waar? 18 tot en met 21 juni

Wanneer? Dessel

Wie? Aerosmith, Airbourne, Alcest, Alestorm, Alter Bridge, Amorphis, Anathema, Anti-Flag, August Burns Red, Babymetal, Battle Beast, Beyond The Black, Body Count Ft. Ice-T, Boston Manor, Bury Tomorrow, Chelsea Grin, Creeper, Deep Purple, Deez Nuts, Deftones, Dimmu Borgir, Disillusion, Disturbed, Dog Eat Dog, Dool, Down, Dream State, Dying Fetus, Enter Shikari, Exciter, Faith No More, Fields Of The Nephilim, Foreigner, Fu Manchu, Gaahls Wyrd, Good Riddance, Heathen, Heaven Shall Burn, High On Fire, In Extremo, Iron Maiden, Judas Priest, Kadavar, Killing Joke, Killswitch Engage, Korn, Lagwagon, M.O.D., Mayhem, Me And That Man,Mercyful Fate, Mispyrming, Motionless In White, My Dying Bride, Naglfar, Obituary, Of Mice & Men, Opeth, Our Survival Depends On Us, P.O.D., Paradise Lost, Powerflo, Powerwolf, Sacred Reich, Sepultura, Shvpes, Silverstein, Slapshot, Soen, Steel Panther, The Great Old Ones,The Offspring, The Vintage Caravan, Thunder, Tribulation, Vltimas, Wayward Sons en Wednesday 13.

Werchter Boutique

Waar? 20 juni

Wanneer? Festivalpark Werchter

Wie? Taylor Swift

TW Classic

Waar? 21 juni

Wanneer? Festivalpark Werchter

Wie? Paul McCartney, The Killers, Crowded House

Couleur Café

Waar? Heizel, Brussel

Wanneer? 26-28 juni

Wie? Roméo Elvis

Rock Werchter

Waar? Festivalpark Werchter

Wanneer? 27-30 juni

Wie? Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, The Streets, Pearl Jam, Pixies, Wilco, System of A Down, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes en Yungblud

Les Ardentes

Waar? Luik

Wanneer? 4-7 juli

Wie? NLP, DJ Snake, Dababy, Ninho, Niska, Riles

Gent Jazz

Waar? De Bijloke, Gent

Wanneer? 9-19 juli

Wie? Van Morrison, Sting

Dour

Waar? Dour

Wanneer? 15-19 juli

Wie? Angèle, Sven Väth, Floating Points, Dirtytronics, Yves Tumor en A$AP Rocky

Suikerrock

Waar? Grote Markt Tienen

Wanneer? 30 juli-2 augustus

Wie? The Sisters of Mercy, White Lies

Lokerse Feesten

Waar? 31 juli-9 augustus

Wanneer? Lokeren

Wie?Lionel Richie