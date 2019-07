Op de eerste dag van Vlaanderens duurzaamste festival kreeg de organisatie bezoek van haar collega's: 'Dit festival trekt niet de geitenwollensokken aan, maar kan wel voor een ander publiek de link leggen tussen plezier en een duurzame levensstijl.'

We hebben al over vanalles gepraat met onbekenden op festivals. Niet dat we ons alle onderwerpen nog herinneren, maar één ding is zeker: tot voor kort hadden we met op de festivalwei gemaakte vrienden nog nooit over herbruikbare bekers gehad.

