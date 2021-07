Het muziekfestival Paradise City vindt dit jaar van 13 tot 15 augustus plaats aan Kasteel de Ribeaucourt in het Vlaams-Brabantse Perk. Dagelijks zullen er gemiddeld 8000 bezoekers welkom zijn, die zich wel aan de nodige maatregelen moeten houden.

Dat laat de organisatie vrijdag weten via een persbericht.

'We zijn erg verdrietig voor onze industrie dat ook Pukkelpop vandaag heeft moeten afzeggen', aldus Gilles De Decker, mede-organisator van Paradise City. 'Onze kleinere omvang stelt ons in staat om te voldoen aan de nieuwe, bijgewerkte en strenge regels van de overheid. We beseffen dat het organiseren van een festival in deze tijden met een grote verantwoordelijkheid gepaard gaat, daarom nemen we de nodige maatregelen om de veiligheid van alle bezoekers te garanderen.'

Zo blijven mondmaskers en afstand houden verplicht bij aankomst op het festival. Bezoekers moeten ook via de CovidSafeBE-applicatie de nodige attesten kunnen voorleggen. Om de coronavrije festivalzone binnen te komen, moet elke bezoeker in het bezit zijn van een vaccinatiecertificiaat, een negatieve PCR-test jonger dan 48 uur, een negatieve antigeen sneltest jonger dan 24 uur of en herstelcertificaat.

Gevaccineerd of niet

Paradise City zal verder aan de ingang van het domein een kleine testzone voorzien met antigeen sneltesten. Op die manier wil de organisatie festivalgangers maximale opties geven en toegang tot het festival niet te omslachtig maken. Wel wordt aangeraden om de PCR- of antigeentest op voorhand te plannen, om wachttijden te vermijden. 'Een belangrijke voorwaarde voor ons om het festival te laten doorgaan, is dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om naar Paradise City te komen, volledig gevaccineerd of nog niet,' aldus Gilles De Decker. Paradise City heeft tot slot een mailadres in het leven geroepen waarop mensen terechtkunnen met hun vragen: covid.safe@paradisecity.be.

