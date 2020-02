Komt het titelloze debuut van Xink, bekend van hun deelname aan Junior Eurosong 2003, opnieuw uit op vinyl? Als het aan auteur Julian De Backer ligt wel. Hij startte alvast een petitie.

'Een meesterwerk binnen de poppunk', zo omschrijft Julian De Backer het titelloze debuutalbum van Xink uit 2003 in de inleiding van zijn petitie. De Backer, muziekjournalist en auteur van het boek Songwriters, verzamelt handtekeningen om de plaat opnieuw uit te brengen op vinyl.

Voor wie Xink (niet) meer kent: de groep vertegenwoordigde België in 2003 op het Junior Eurovisiesongfestival in Kopenhagen met De vriendschapsband. De vier groepsleden, twee paar broers, waren toen tussen de tien en de veertien jaar. Na De vriendschapsband volgden twee albums, X!NK en Vergif. Die kwamen enkel uit op cd en niet op vinyl, dat in het begin van deze eeuw lang niet zo populair was als nu. Daarna werd het stil en gingen de groepsleden elk hun eigen muzikale weg.

Xink-zanger Jonas Meukens speelde in bands als The Waiting Game en Get Off My Shoes, maar trad de laatste jaren ook al een paar keer alleen op met Xink-nummers, onder meer op Ketnets nostalgiefeestje Throwback Thursday in het Sportpladijs. Drummer Niels Meukens ging dan weer bij Warhola en Crackups spelen. Bij die laatste band staat hij zij aan zij met Xink-gitarist Thomas Valkiers. Die is met zijn Hightime Studio in Herk-de-Stad een toevluchtsoord voor jonge Belgische groepen als High Hi en Tin Fingers. Valkiers' is ook de producer van het tweede album van Equal Idiots, dat vorige week verscheen.

Overeind

De vriendschapsband is al die tijd blijven leven op studentenfeestjes en scoutsfuiven, maar evengoed in de MNM 1000, waar het nummer vorig jaar op plaats 61 stond. Maar voor De Backer gaat het verder dan die single. 'Luister maar eens naar De bejaardenbond, waarin zanger Jonas Meukens met overslaande stem en niet-aflatende passie 'Blijkbaar waren ze uitgedaagd' zingt. Of I Want Nothing, over de strijd van menig sleutelkind dat de liefde van zijn ouders mist. En dan is er nog hun cover van Blitzkrieg Bop, die zich niet eens moet schamen naast het origineel van Ramones. Straf voor vier jonge tieners.'

'Toen X!NK uitkwam, was ik negentien en dus véél te oud om deze proto-pretpunk au sérieux te nemen, maar goede smaak kent geen leeftijd. In 2003 werd er met Xink gelachen, maar vandaag blijven ze overeind als een poppunkhuis. Wat een dijk van een plaat.'

Maar of dat het enthousiasme van een paar vinylfans genoeg zal zijn om de platenpers op gang te trekken? 'Er zijn ook in België heel wat indielabels die releases uitbrengen op 300 à 500 exemplaren. Als we met voorinschrijvingen werken, scheurt niemand er zijn broek aan.'

