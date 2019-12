De groep rond Mike Patton staat twee weken eerder ook al op Graspop.

'It's time to carpe diem our asses back to Europe asap', luidde het eerder deze maand in een mededeling van Faith No More. En kijk, de Amerikaanse metalband komt nu behalve op Graspop ook op Rock Werchter de festivaldag plukken. Meer bepaald de derde festivaldag, die van zaterdag 4 juli, met ook Kendrick Lamar, The Streets en Twenty One Pilots op de affiche.

Voor Mike Patton en Faith No More is het de eerste doortocht in Werchter sinds 2015, toen ze last-minute opgetrommeld werden om Foo Fighters te komen vervangen nadat frontman Dave Grohl in Zweden zijn been had gebroken.

Rock Werchter 2020, waarvoor ook Pearl Jam, Wilco, Pixies, System of a Down, Thom Yorke en Yunblud al bevestigden, vindt plaats van donderdag 2 tot zondag 5 juli. Tickets zijn te koop via proximusgoformusic.be of ticketmaster.be.