Deze Canadese rapper maakt experimentele drill en kwam in het vizier van Drake, Jorja Smith en Badbadnotgood.

Aka: Shemar Mckie

...

Hij begon zijn muzikale reis als fanboy van Justin Bieber, Selena Gomez en One Direction, maakte als prille tiener deel uit van een schoolband en experimenteerde daarna in zijn eentje met pop, EDM en autotune-trap. Maar tegenwoordig knutselt Skiifall liever zijn eigen sound in elkaar: een experimentele mengelmoes van UK drill, trap, jazz en dancehall, gerapt in een intrigerende mix van Engelse en Franse slang en straattaal van het Caribische eiland Saint Vincent. 'Als kind werd ik uitgelachen met mijn accent omdat mijn Engels niet klonk zoals dat van de meeste Canadezen, maar ik weigerde mezelf te veranderen en nu is het een van mijn grootste sterktes geworden', aldus de rapper die werd geboren op Saint Vincent en op zijn achtste naar Canada verhuisde. Eind 2020 verscheen zijn debuutsingle Ting Tun Up, die hem twee miljoen Spotify-streams, een fanbase in Canada én het Verenigd Koninkrijk, een remix van de Londense rapper Knucks en een shout-out van Jorja Smith opleverde. Vorige zomer bracht hij vervolgens de ep Woiiyoie Tapes Vol. 1 uit, die hij dit jaar hoopt op te volgen met een volume 2. Sindsdien heeft Drake hem in het vizier, gebruikte wijlen Virgil Abloh zijn muziek in een Louis Vuitton-campagne, strikte Badbadnotgood hem voor de single Break of Dawn en enkele voorprogramma's en staat hij te boek als het frisse gezicht van de rapscene van Montréal. Een willekeurige quote 'Ik wil het volledige woordenboek uitlezen, zodat ik mijn woordenschat kan uitbreiden en betere punchlines kan bedenken. Ik wil driedubbele betekenissen in mijn lyrics.'