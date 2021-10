De Spaanse ex-rapper C. Tangana maakte een carrièreswitch. En dat bleek een gouden zet te zijn.

ECHTE NAAM: Anton Alvarev Alfero

IN HET LANG: Begin 2020, toen Madrid in lockdown ging, zag C. Tangana de lancering van zijn nieuwe plaat in het water vallen. Tot dan stond hij in Spanje bekend om zijn commerciële trap, beïnvloed door Drake. Ietwat controversieel ook: C. Tangana haalde verschillende keren de media met zijn politieke uitspraken, onder meer over het Spaanse koningshuis, en de ophef over zijn seksistische lyrics. Maar een jaar thuis zitten deed hem besluiten om het over een andere boeg te gooien. Hij gooide zijn afgewerkte album in de vuilbak en greep terug naar de muziek waar hij mee opgroeide: flamenco, rumba en Spaanse folk. Mocht dat aan Rosalía, de ster van de Spaanse flamencopop, doen denken, dan is dat geen toeval. C. Tangana was van 2016 tot 2018 met haar samen en schreef mee aan El mal querer, de plaat waar ze internationaal mee doorbrak. Maar daar waar Rosalía haar flamenco bijna futuristisch doet klinken, duikt C. Tangana dieper in de Spaanse muziektraditie. Op El Madrileno, dat afgelopen lente verscheen, doen onder meer Gypsy Kings, Eliades Ochoa van Buena Vista Social Club en José Feliciano mee. (Jazeker, die van Feliz Navidad.) Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziekgeschiedenis gaan er hand in hand. Zijn zacht gezongen urbano met Spaanse gitaren en handengeklap bouwt nadrukkelijk voort op decennia rootsmuziek. Die carrièreswitch bleek een gouden zet. El Madrileno was een groot succes in de Spaanstalige muziekwereld en zette C. Tangana ook internationaal op de kaart. In een rechtvaardiger wereld was Tu me dejaste de querer, goed voor bijna 200 miljoen streams, ook bij ons een zomerhit geweest. EEN WILLEKEURIGE QUOTE: 'Wat ook meespeelde: ik ben dertig geworden vorig jaar. Ik wilde niet eindigen als een cringy, beschamende rapper die zich tien jaar jonger moet voordoen dan hij is.' KLASSEER ONDER: muziek die zowel op de soundtrack van Narcos als die van Elite zou kunnen staan.