Evenementensector roept Wilmès op om gesprek aan te gaan

De evenementensector roept premier Sophie Wilmès (MR) woensdag op om zijn vertegenwoordigers te ontvangen om te praten over steun aan hun sector, die erg zwaar getroffen is door de coronacrisis. Tot hun grote ontevredenheid is dat de voorbije 4,5 maanden nog niet gebeurd.

'Nu leeft in de sector het gevoel dat ze ons niet ziet staan', zegt Stijn Snaet, woordvoerder van de Alliantie van Eventfederaties, woensdag. Maandag zat de eventsector samen met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), om te bekijken hoe de Vlaamse regering organisatoren van evenementen kan steunen. Woensdag was er overleg bij federaal minister van Zelfstandigen en Kmo's Denis Ducarme, en de komende dagen volgen nog meer kabinetten en administraties. Terwijl die gesprekken erg constructief verlopen, leeft er bij de sector volgens Snaet veel frustratie over het stilzwijgen van Wilmès. Die laatste kondigde na de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli aan dat voortaan maximaal 100 mensen zijn toegestaan op evenementen binnen en 200 mensen op evenementen buiten. 'Als een van de meest getroffen sectoren, zou ik het toch logisch vinden als er overleg zou zijn met de sector', zegt hij. De evenementensector telt 80.000 medewerkers, wat volgens Snaet goed is voor 'acht keer Renault Vilvoorde, Ford Genk en Opel Antwerpen samen'. 'Er wordt een relanceplan geschreven, dan mag ik toch hopen dat wij daar als sector een hoofdstuk in gaan zijn.' 'Nu leeft in de sector het gevoel dat ze ons niet ziet staan', zegt Stijn Snaet, woordvoerder van de Alliantie van Eventfederaties, woensdag.Maandag zat de eventsector samen met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), om te bekijken hoe de Vlaamse regering organisatoren van evenementen kan steunen. Woensdag was er overleg bij federaal minister van Zelfstandigen en Kmo's Denis Ducarme, en de komende dagen volgen nog meer kabinetten en administraties. Terwijl die gesprekken erg constructief verlopen, leeft er bij de sector volgens Snaet veel frustratie over het stilzwijgen van Wilmès. Die laatste kondigde na de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli aan dat voortaan maximaal 100 mensen zijn toegestaan op evenementen binnen en 200 mensen op evenementen buiten. 'Als een van de meest getroffen sectoren, zou ik het toch logisch vinden als er overleg zou zijn met de sector', zegt hij. De evenementensector telt 80.000 medewerkers, wat volgens Snaet goed is voor 'acht keer Renault Vilvoorde, Ford Genk en Opel Antwerpen samen'. 'Er wordt een relanceplan geschreven, dan mag ik toch hopen dat wij daar als sector een hoofdstuk in gaan zijn.'