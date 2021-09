De Italiaanse rockgroep Måneskin, de winnaar van het Eurovisiesongfestival van dit jaar in Rotterdam, start in februari 2022 een Europese tournee. Op 10 februari 2022 is de band te zien in Vorst Nationaal in Brussel.

De Loud Kids Tour '22 start op 6 februari in Londen. Het tweede concert is dat in Vorst Nationaal en daarna volgen er nog optredens in onder meer Esch-sur-Alzette in Luxemburg, Wenen, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Moskou. In totaal trekt de band langs 16 steden; de tournee wordt op 14 maart afgesloten in de Letse hoofdstad Riga. De ticketverkoop voor het concert in Vorst Nationaal (en voor dat in de Luxemburgse Rockhal) start op donderdag 30 september om 12.00 uur op de website gracialive.be. Måneskin was deze zomer ook al te zien op het Ronquières Festival.