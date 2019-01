Ertebrekers is terug: luister in première naar nieuwe single 'Paranoia'

'Is dat een micro op hem? / Ik heb security nodig', maar dan in het West-Vlaams: niemand lijkt veilig te zijn voor de achterdocht van Ertebrekers in Paranoia, de eerste single die Flip Kowlier en co lossen van hun in maart te verschijnen nieuwe album Crème. 'Pure fantasie hoor', lacht Kowlier. 'Het is gewoon leuk om vanuit een afgelijnd gevoel te schrijven. Daar kun je dan al fantaserend op voortbouwen tot iets dat ver van jezelf staat.'

Kowlier, Peter Lesage en Jeffrey Bearelle serveren met Crème een fris glas van het meer dan drinkbare brouwsel dat hun debuut Otel was: luchtige levensverhalen in het West-Vlaams, gedrapeerd over poppy eightiesklanken. 'Het grootste verschil zit 'm in de manier waarop we werken. Voor Otel was dat vooral met plug-ins en computers, nu gaan we vaker aan de slag met analoog gerief', zegt Kowlier.

Voor de videoclip trokken de hartenbrekers die twee jaar geleden de neus aan het venster staken met De zji naar... de zee, om er quasi onherkenbaar rond te snorren op een scootmobiel en een Segway. Bearelle ging voor de camouflagekledij, Lesage voor een futuristische bril. Kowlier, samen met Frank Vander Linden de kaalste knikker van de Belpop, kreeg zelfs een lange grijze pruik aangemeten. 'De eerste keer dat ik die opzette, zag ik ineens een volledig andere mens. Toen ik dan ook nog dat hardrockvestje aantrok, dat eruitziet alsof het in geen jaren meer gewassen is, voelde ik me helemaal in mijn sas. Ik verkleed me nu eenmaal graag.'

Wat we verder van de clip moeten denken, die niet alleen bol staat van de absurde shots, maar ook van de tweelingen? Niet al te veel, zegt Kowlier. 'Er zit wel een verhaaltje in, over drie paranoïde snuiters die in een lift belanden, maar we wilden vooral een vreemde wereld neerzetten.'