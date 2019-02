En toen was Dez Mona een soloproject: 'Aan wie ligt het, denk je dan'

Book of Many is een primeur: de zevende studioplaat van Dez Mona is ook de eerste zonder Nicolas Rombouts, stichtend lid en 'onvoorwaardelijke vriend' van zanger Gregory Frateur. Die laatste hangt nu aan de lijn, live vanop de Dez Mona-interviewdag.

Alwaar de vaakst gestelde vraag luidt?

Gregory Frateur: 'Van wie is Dez Mona nu eigenlijk?' Dertien jaar samenwerking die plots stopt, dat was een schok. Dan denk je wel: aan wie ligt het? Ik ontken niet dat daaruit de song Blame is ontstaan. (lacht) Maar Nicolas en ik zijn nog altijd goeie vrienden.

Sta me toe het een donkere plaat te noemen. Geen deprimerende, wel eentje die tot bezinning noopt.

Frateur: Ik schrijf over wat ik voel, of uit noodzaak. We leven niet in de vrolijkste tijden. Veel songs gaan over oorlog, maar er zit ook liefde, rust en hoop in. De muziek heb ik overigens met accordeonist Roel Van Camp, multi-instrumentalist Tijs Delbeke en gitarist Sjoerd Bruil geschreven.

De teksten zijn dan weer 'written by Gregory Frateur, sophisticated by Craig Ward', de Schot die ooit in dEUS zat. Snappen ze dat wel bij Sabam?

Frateur: (lacht) Dankzij hem schrijf ik tenminste met plezier songteksten: hij is de docent poëzie en taal die ik nooit heb gehad.