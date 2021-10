In de halftime-show van de 56e Super Bowl van het American football volgend jaar treden maar lvijf artiesten op, maakte frisdrankgigant Pepsi donderdag (lokale tijd) bekend op Twitter.

Pepsi sponsort de vermaarde pauze-act in de Super Bowl, de finalewedstrijd van de American footballcompetitie in de VS, sinds 2013.

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige en Kendrick Lamar staan op 13 februari 2022 op het podium om het publiek tijdens de rust van het American footballduel te vermaken. Pepsi kondigde het optreden aan door de gezamenlijke prijzenkast van de artiesten te beschrijven. '43 Grammy's, 19 nummer 1-albums op Billboard, 5 epische hitmakers op 1 podium.'

Het is ieder jaar weer spannend welke grote artiest(en) er op het podium zullen staan tijdens het prestigieuze optreden, dat door vele tientallen miljoenen wordt bekeken. Zo traden eerder Bruce Springsteen, Michael Jackson, Prince (in stortregen), The Rolling Stones, U2, Beyoncé, Madonna, Jennifer Lopez en Lady Gaga op. In 2021 verzorgde The Weeknd de halftime-show.

