Maak kennis met Elio, een bedroompopper die vernoemd werd naar Call Me by Your Name.

Aka: Charlotte Grace Victoria

In maart vorig jaar debuteerde Elio met My Friends Online, een bitterzoet popnummer over eenzaamheid, het gros van je tijd online spenderen en je vrienden alleen via een scherm zien. 'I'm socially exhausted / But haven't looked up from my phone / I swear, I think I'm dying / Here's hoping I don't die alone', zingt de Canadese met een stem die twijfelt tussen enthousiasme en verveling. Klinkt herkenbaar in lockdowntijden? Puur toeval, want het nummer lag al veel langer klaar. Met haar bedroompop en zelfgemaakte clips heeft Elio in ieder geval wel alles in huis om het te maken in deze omstandigheden. Afgelopen zomer bracht ze haar debuut-ep U and Me, but Mostly Me uit, deze week verschijnt opvolger Can You Hear Me Now? al. Een productief jaar, dus. Zeker voor iemand die nog maar net komt piepen. Nog niet zo lang geleden was Charlotte Grace Victoria namelijk een universiteitsstudent die in haar vrije tijd bij een shoegazebandje speelde. Tot ze besefte dat shoegaze toch niet zo haar ding was en ze meer tijd spendeerde aan het schrijven van nummers dan aan haar essays. En dus stopte ze met haar studie en ging ze solo onder de naam Elio, naar het personage van Timothée Chalamet in Call Me by Your Name. De juiste keuze, zo blijkt. Vice noemt haar 'the next big thing in bedroom pop', Clairo en co. achterna. Ze mocht een nummer schrijven voor K-popgroep Tomorrow X Together. Troye Sivan tipte haar in een interview met GQ. Maar haar grootste fan is misschien wel Charli XCX, die de rol van mentor op zich heeft genomen, Elio met raad en daad bijstaat en haar een remix van haar nummer Forever liet maken. Nu nog wachten tot Timothée Chalamet haar ontdekt. Een willekeurige quote: 'Als Timothée en ik ooit in dezelfde kamer zijn, zal ik doodsbang zijn om te moeten zeggen: "Hallo, ik heb mijn hele leven vernoemd naar een personage dat je hebt gespeeld!"' CHECK Elio en ander nieuw talent op de Spotify-playlist