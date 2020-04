Muziekcollectief Artists Unlimited organiseert op zondag 26 april het eerste Belgische Livestream Festival. Niet op de festivalweide, wel in uw kot. Op de affiche staan onder meer Tessa Dixson, Absynthe Minded, Sioen en Noémie Wolfs.

Vorige week besloot de Nationale Veiligheidsraad alle zomerfestivals te annuleren door de coronacrisis. Artists Unlimited, een collectief van artiesten en muziekfans, bleef echter niet bij de pakken zitten en besloot: de show must go ONline.

In samenwerking met Trix, Vooruit, Handelsbeurs en Ancienne Belgique organiseert het collectief op zondag 26 april het eerste Belgische Livestream Festival. Op de affiche: Nick Bril, Absynthe Minded, Sioen, Noémie Wolfs, Tessa Dixson, An Pierlé + Koen Gisen, Gregory Frateur, Rare Akuma en Susobrino. Gastvrouw van dienst is Sofie Engelen. Om geluids-, beeld- en streamingkwaliteit van de bovenste plank te kunnen garanderen, werkt Artist Unlimited samen met productiehuizen CK Productions en Videohouse.

Een ticket voor het festival kost 10 euro en kan vanaf maandag 20 april gekocht worden via de website van het collectief. De livestream zal uitgezonden worden op 26 april, van 15.30 tot 23 uur. Een uur voor het festival van start gaat, krijgen de bezoekers een link om de livestream te kunnen volgen. (Belga)

