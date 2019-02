'Eerst Gent, dan de wereld': de grote plannen van Elodie Imani

Elodie Imani: Ik heb geen typical life gehad. Mijn ouders zijn allebei in Iran opgegroeid en naar België gekomen. Mijn vader woont nog steeds in Gent, mijn moeder is een jaar of vijftien geleden verhuisd naar Laguna Hills, nabij LA. Hoewel ik in België geboren ben, heb ik mijn lagere school deels daar, in Californië, en deels in Zwitserland doorlopen, en het middelbaar in het Verenigd Koninkrijk. Dat internationale leven was superinteressant, maar ook wel een beetje een strijd. Toen ik rond mijn achttiende naar Gent terugkeerde, opnieuw Nederlands moest leren en wederom mijn plaats zoeken, vroeg ik me af: wie ben ik en wat wil ik doen?

Het werd muziek.

Imani: Muziek is al mijn ding van toen ik veertien was, maar in de ogen van mijn ouders was dat artiestenbestaan toch wat riskant. Volgens hun cultuur moest ik dokter of advocaat worden, of toch op zijn minst een hoger diploma halen. Muziek maken, dat was hooguit iets om voor de fun te doen. Ik begrijp dat, maar na een mislukte studie businessmanagement in Londen heb ik drie jaar geleden toch besloten het risico te nemen. (lacht)

Heb je dan drie jaar gedaan over je eerste single Lose First, die net uit is?

Imani: Ik had dat nummer, waarvan véél versies bestaan, drie jaar geleden al kunnen uitbrengen, maar wist: als ik iets unieks wil doen, moet ik me eerst met de juiste mensen omringen en naar de juiste sound op zoek gaan. Intussen heb ik twee producers rond me verzameld en heb ik het gevoel dat het met dat eigen geluid ook wel goed zit. Dansbare, soulvolle popmuziek met Perzische vocalen en Afrikaanse ritmes, zo ongeveer klinkt het. Al wil ik niet bij één stijl blijven. Op mijn ep Tripping in Honey zullen vijf heel verschillende tracks staan, van blues tot trap.

'I know I'm destined for greatness', zing je. De ambities zijn duidelijk niet gering.

Imani: (lacht)Nu je het zo voorleest, klinkt het behoorlijk arrogant, maar het klopt: ik wil geen muziek maken die alleen voor Gent of België bestemd is. Shows spelen in Engeland, een fanbase uitbouwen in de States: dat is het doel. Evident wordt dat niet. In pakweg LA is het moeilijk om erbovenuit te steken. Iederéén wil het daar maken, dat heb ik met mijn eigen ogen gezien. Ik doe het dan ook stap voor stap: eerst België, dan de wereld.