Een nieuwe lading Pukkelpopnamen: Anderson .Paak, Brutus, Nilüfer Yanya en 17 anderen

De dames en heren van Pukkelpop hebben alweer een lijstje namen klaar. Twintig zijn het er, aangevoerd door Anderson .Paak. Het multitalent speelde vorig weekend nog de Lotto Arena plat en mag dat op de slotdag van Pukkelpop dus nog eens dunnetjes overdoen. Op dezelfde dag mag Fisher proberen te bewijzen dat hij meer is dan dansvloerknaller Losing It, komen hipsterrappers Pouya en Tommy Genesis spelen en mogen de fans van Bullet For My Valentine zich opmaken voor een rondje moshen. Bamba Pana & Makaveli, Macky Gee en Kikagaku Moyo kruiden verder de affiche.

Op vrijdag 16 augustus spelen de Antwerpenaars van Blackwave ten dans, net als Nilüfer Yanya, Sutherland en Nothing, Nowhere en Raketkanon. Nog meer Belgen zijn er op zaterdag 17 augustus, met naast de gitaren van Brutus en Cocaine Piss ook The Subs. Uit Nederland komt de oosters aandoende indie van Altin Gün. Ook Basement, Mini Mansions en Hot Chip tekenen present.

De affiche is nog niet volledig, meer namen volgen binnenkort. Tickets voor festival en camping zijn te koop via www.pukkelpop.be en www.proximusgoformusic.be.