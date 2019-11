Een dag uit het leven van rapfenomeen Joost: 'Oude mensen haten mij, maar ik haat hen met liefde terug'

Geert Zagers Journalist bij Knack Focus

Joost. Gewoon Joost. Na Billie Eilish moet het de naam geweest zijn die het meest over de tongen ging tijdens de voorbije editie van Pukkelpop. Hij komt uit Friesland, heeft een verleden als youtuber en noemt zichzelf de blanke Paul de Leeuw, maar het is beter dat u hem toch maar serieus neemt. Weinig artiesten hebben namelijk interessantere dingen te zeggen over wat muziek in 2019 voor jonge mensen dient te zijn.

Pukkelpop, vrijdag 15 augustus. Het is net voorbij de middag wanneer Joost Klein (21) en zijn entourage de artiestenparking van het festival oprijden. Acht mensen zitten opeengepakt in een vaalgroene, shabby Mercedes-monovolume, gehuurd in Friesland. De ramen staan open, door de boxen klinkt Party McHardy van Riff Raff. Iedereen haast zich om uit de auto te kruipen. Eerst twee videografen, dan Joosts manager, zijn tourmanager, zijn geluidsman en een dj-producer die Mick Spek heet. Niemand is ouder dan 21. Allemaal zijn het vrienden die hij al langer kent. Meestal van het internet.

