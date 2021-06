Gent Jazz pakt uit met een hoop nieuwe namen. Onder meer Eefje de Visser, Absynthe Minded en Nordmann spelen deze zomer op de Gentse Bijlokesite.

Gent Jazz vindt deze zomer plaats tussen 8 en 18 juli. 'Tickets voor de reeds aangekondigde dagen vliegen de deur uit, en vandaag komen er nog twee volledige dagen bij', klinkt het bij de organisatie.

De affiche van het jazzfestival wordt op zaterdag 10 juli aangevuld met 3 Men In A Boat ft. Louis Sclavis. De drie mannen in kwestie hebben hun sporen verdiend bij onder meer Ellery Eskelin en Too Noisy Fish, terwijl Louis Sclavis één van de pioniers van de Europese free jazz en avant-garde is.

Op maandag 12 juli wordt de line-up vervolledigd met Monty Alexander Trio, de formatie van Monty Alexander, de Jamaicaanse pianist die zijn carrière begon bij Frank Sinatra. Indieband Cesar Quinn opent op zondag 11 juli, de Gentse groep Dayanne op zondag 18 juli.

Woensdag 14 juli trekt het festival dan weer de kaart van hiphop, soul en r&b met Blackwave als headliner, en TheColorGrey, de Nederlandse Gaidaa en de Gentse rapper Spreej in hun zog.

Met Nordmann is meteen ook de eerste naam bekend voor donderdag 15 juli. De band rond saxofonist Mattias De Craene maakte met In Velvet een van de beste Belgische platen van 2020. Vrijdag 16 juli wordt ten slotte een uniek Gents onderonsje met Eefje de Visser, Absynthe Minded en Loverman. Die eerste komt er, na twee uitstekende concertfilms, eindelijk haar bejubelde popplaat Bitterzoet voorstellen. (Belga)

Gent Jazz Van 8 tot 18 juli 2021, Bijlokesite, Gent. De volledige line-up en tickets vindt u op de website van het festival.

