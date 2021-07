Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge Belgische band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Bluai.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Clairo, Gus Dapperton, Benee. Het is wel al even duidelijk dat je vanuit je slaapkamer de wereld kan veroveren. Of die slaapkamer ook in het Waasland kan liggen, moet Bluai uitzoeken. De 24-jarige singer-songwriter Catherine Smet werd geselecteerd voor De Nieuwe Lichting 2021, maakt dromerige bedroompop en staat op persfoto's steevast voor haar bed of kleerkast. Voor wie de Clairo van Pretty girl mist.

Op Theater Aan Zee speelde Bluai onder meer het dromerige 'Dime Store', vergezeld door Ilayda Cicek (ILA) op gitaar, die in 2018 al aantrad op JongMuziek. Geniet hieronder van de liveversie.

Bluai speelt nog op 1 augustus op Theater aan Zee. Alle info: theateraanzee.be.

