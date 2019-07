Dimitri Vegas & Like Mike en Steve Aoki hebben zondag het eerste weekend van de verjaardagseditie van Tomorrowland afgesloten. Ze brachten een 50 minuten lang eerbetoon aan het festival, met een hele resem Tomorrowlandklassiekers.

Eerder op de dag nam The Symphony of Unity de festivalgangers al mee op een reis door 15 jaar Tomorrowland. Het zestigkoppige Metropole Orchestra onder leiding van dirigent Dirk Brossé bracht, vergezeld van een koor, nummers als 'Sand and sky' van Paul Kalkbrenner, 'Shivers' van Armin van Buuren en 'Opus' van Eric Prydz, met op de achtergrond beelden uit het Tomorrowlandarchief. Confetti, lasers en lichteffecten maakten de ervaring op de Freedom Stage compleet.

Dé grote verjaardagsviering was er op de mainstage. De organisatie hield tot net voor het festival geheim wie de slotshow zou voorzien, en uiteindelijk bleken dat dus Tomorrowlandlegendes Dimitri Vegas & Like Mike en Steve Aoki te zijn. Zij brachten de mainstage, die zelf via grote boeken het verhaal vertelt van 15 jaar festival, in vervoering met een hele resem klassiekers, waarbij de twee broers uit Willebroek ook hun eigen nummers 'Crowd Control' en 'The Hum' niet vergaten. Sia, Daft Punk, Gigi D'Agostino, Faithless en Bob Marley passeerden eveneens de revue. In combinatie met de nodige confetti en vuurwerk zorgde dat voor een groot feest voor de mainstage. Uiteraard namen de drie de tijd om hun 'zeer goede vriend' Tim Bergling of Avicii te eren, met de nummers 'Wake me up' en 'Levels' en een groot applaus van het publiek. Ze nodigden, tot groot jolijt van de aanwezigen, ook Lost Frequencies en Afrojack uit op het podium. En Steve Aoki zou Steve Aoki niet zijn zonder dat er een paar taarten in het publiek belanden.

Op deze nationale feestdag was er ook aandacht voor wat Belgische retrohousemuziek, 'van de tijd voor Tomorrowland'. Daarop knalde Bonzai Channel One van Thunderball door de luidsprekers, en werd er gretig met een Belgische vlag gezwaaid. De laatste plaat was voor Swedish House Maffia, nadat de DJ's de organisatoren bedankten voor 15 jaar trouwe dienst. Elke avond vindt dit jaar ook een tien minuten durend slotspektakel plaats aan de mainstage, en dat was zondag niet anders. Een uitgebreid vuurwerk maakte een einde aan Tomorrowland nummer vijftien, deel één.