Down The Rabbit Hole pakt uit met Thom Yorke, Robyn, Editors en 25 andere namen

Terwijl de concullega's van Best Kept Secret na drie persberichten aan zes bevestigde acts zitten, gooit het Nijmeegse festival Down The Rabbit Hole, steevast bezocht door een pak Belgen, er ineens 28 namen tegenaan.

De affiche wordt voorlopig getopt door Editors, Radiohead-opperhoofd Thom Yorke, Underworld en Robyn, die afgelopen maand nog haar grote terugkeerplaat Honey uitbracht. Grime-grootheid Skepta komt ook, net als Foals, Vampire Weekend en The Roots.

Ietwat naar onderen op de affiche staat nog een pak schoon volk: Aurora, Beirut, David August, Kamasi Washington, Khruangbin, Maribou State, Olafur Arnalds, Parquet Courts, Sofi Tukker, Agar Agar, Amber Arcades, Donny Benét, Frank Carter & The Rattlesnakes, HENGE, Jordan Rakei, Low, Nona, Rolling Blackouts Coastal Fever, slowthai en The Comet Is Coming. Allemaal namen die ook op de affiche van Rock Werchter, het weekend voor Down The Rabbit Hole, niet zouden misstaan.

Down The Rabbit Hole vindt plaats van 5 tot en met 7 juli in de Groene Heuvels in Beuningen, vlakbij Nijmegen. De ticketverkoop begint op zaterdag 15 december. Een combikaart kost 159 euro, dagtickets zijn er niet. Alle info vindt u hier.