Het festival Dour heeft twintig nieuwe namen toegevoegd aan zijn affiche. Het gaat onder meer om de Franse rapper Vald, multi-instrumentalist Kamaal Williams, de Belgisch-Russische zangeres Chibi Ichigo en 'een van prinsen van de Belgische rap', Hamza.

Vald vervoegt Niska, Laylow, Angèle en Flume als headliner van het festival. Andere rappers die zijn toegevoegd aan de line-up zijn de Franse Lala &ce, en de Amerikaanse Rico Nasty. Voor liefhebbers van elektronische muziek maken Ben Böhmer, Laurent Garnier, NTO, Palms Trax, India Jordan hun opwachting. Nog andere nieuwe namen zijn Loyle Carner, Mansfield, Star Feminine Band, Odezenne, Dirtyphonics Liive, Danny L Harle, Juliana Huxtable en Taahliah.

Dour festival zal plaatsvinden van 13 tot 17 juli in de gelijknamige gemeente in de provincie Henegouwen. Het festival kondigde al aan dat Dour 2022 een XXL-editie wordt. Festivalgangers zijn al welkom vanaf maandag 11 juli op Dour Campfest om 'op te warmen' voor de vijf dagen feest. Ongeveer 250 artiesten zullen de revue passeren. Zo'n 30 procent van de affiche is ondertussen bekend.

Vald vervoegt Niska, Laylow, Angèle en Flume als headliner van het festival. Andere rappers die zijn toegevoegd aan de line-up zijn de Franse Lala &ce, en de Amerikaanse Rico Nasty. Voor liefhebbers van elektronische muziek maken Ben Böhmer, Laurent Garnier, NTO, Palms Trax, India Jordan hun opwachting. Nog andere nieuwe namen zijn Loyle Carner, Mansfield, Star Feminine Band, Odezenne, Dirtyphonics Liive, Danny L Harle, Juliana Huxtable en Taahliah. Dour festival zal plaatsvinden van 13 tot 17 juli in de gelijknamige gemeente in de provincie Henegouwen. Het festival kondigde al aan dat Dour 2022 een XXL-editie wordt. Festivalgangers zijn al welkom vanaf maandag 11 juli op Dour Campfest om 'op te warmen' voor de vijf dagen feest. Ongeveer 250 artiesten zullen de revue passeren. Zo'n 30 procent van de affiche is ondertussen bekend.