Dour geeft vier artiesten carte blanche, onder wie Roméo Elvis en Amelie Lens

Met onder anderen Damso, Asap Rocky, Skepta, Disclosure en Bjarki op de affiche stelde Dour de afgelopen maanden al een fraaie line-up voor. Daarnaast kondigde het festival de afgelopen dagen vier curatoren aan, die elk zelf optreden én een podium mogen hosten op 10 juli, de openingsdag van het festival.

De Red Bull Elektropedia Balzaal is in handen van Amelie Lens. De Belgische techno-dj nodigde de Zweed Adam Beyer uit, bekend van onder meer Your Mind, de Franse Anetha en Farrago, nog een vaderlandse technobelofte.

Ook de Boombox is in Belgische handen. Rapper Roméo Elvis neemt die stage over onder de noemer Straussfest en vult het podium met een heleboel muzikale vrienden: Sheck Wes, Moha la Squale, Vladimir Cauchemar & Todiefor (présentent Chocolat), Shy FX feat. Dynamite MC, Ana Diaz, Venlo en Lord Gasmique. Zelf treedt Roméo Elvis als enige curator niet op tijdens de eerste, maar op de laatste dag van Dour. Zondag 14 juli is dat, wanner hij The Last Arena met Asap Rocky deelt.

De Britse elektronicaveteraan Bonobo ontfermt zich over La Petite Maison dans la Prairie en deelt die avond de decks met Mano Le Tough en Yaeji. Dengue Dengue Dengue uit Peru en Londenaar Poté vullen de line-up aan.

De laatste curator is Salut c'est cool. Het chaotische technokwartet uit Parijs plant een Medieval Madness-avond. Ceephax Acid Crew VS. The C-Men en R-Zac spelen ten dans, net als Macmann, Moyen Age & Roland Cristal.

Meer info over Dour 2019 vindt u op de website van het festival.