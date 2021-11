De organisatie van het Dour Festival belooft een XXL-editie in 2022. Het muziekfestival vindt plaats van woensdag 13 tot en met zondag 17 juli 2022. Dat heeft de organisatie aangekondigd.

In 2020 en ook dit jaar kon het vijfdaagsfestival in Dour (provincie Henegouwen) door de coronacrisis niet plaatsvinden. Bij een normale editie duurt het Dour Festival vijf dagen lang en ontvangt het ongeveer 250.000 mensen. Voor volgend jaar komt er dus een XXL-editie. De organisatie kondigt het festival aan als "een feest, dat ons meer dan ooit bij elkaar zal brengen".

Nieuw is ook dat het eigenlijke festival voorgegaan wordt door een gloednieuw evenement, het Dour Campfest. Dat vindt plaats van 11 tot 13 juli. De toegang is gratis voor iedereen die een vijfdaags ticket had voor Dour Festival 2020 en/of 2021.

Alle info op tickets.dourfestival.eu.

