Donny Benèt is het soort attente minnaar waar je het niet van verwacht

Donny Benét is de zoon van Antonio Giacomelli Benét, een superberoemde Italiaanse accordeonspeler. Die toekomst leek ook voor The Don weggelegd, tot hij meedeed aan een talentenjacht en koos voor de hippere synthesizer. Sindsdien verloopt de relatie met zijn vader ietwat stroef. Zoekend naar zijn eigen weg speelde Donny jarenlang in jazzbands en zong hij liedjes van Tom Jones in hotellobby's in Las Vegas. Uiteindelijk keerde hij terug naar Australië om er zijn debuutalbum Don't Hold Back op te nemen in Donnyland, de studio van zijn vader. Diens goede raad ('Je zult het nooit maken zonder accordeonsolo's') legt hij nog steeds naast zich neer, maar af en toe trekt hij naar het bejaardentehuis om accordeon te spelen voor de oudjes.

Dat is het levensverhaal van Donny Benét. Of toch: dat is wat hij ons wil doen geloven. Over die beroemde vader is bijvoorbeeld niets te vinden en net als landgenoten Kirin J Callinan en Alex Cameron heeft The Don een zwak voor satire. Het begint bij zijn look: een haarlijn die het noorden kwijt is, een eightiessnor en felgekleurde discopakken. In Australië noemen ze dat 'een gezicht als een hondenkont hebben'. En dan zijn er nog de videoclips. In die voor Konichiwa komen een stuk of tien identieke Benéts samen in een Japans love hotel, staat de saxofonist in brand en duikt er Nederlandse ondertiteling op 'omdat dat er goed uitzag'. Speciaal. 'Volgens mij snappen Europeanen Australische humor niet zo goed. Wij zetten onszelf graag te kakken', aldus de 'Prince on a serious budget cut', zoals hij weleens wordt genoemd. Zelf houdt hij het liever op 'adult entertainer, attente minnaar en hitmaker'. Zijn bizarre, cheesy post-italodisco omschrijft hij als 'vrouwenmuziek' en gaat voornamelijk over de kunst van het verleiden. 'Niet zomaar in iemands billen knijpen, maar: je bent prachtig, wil je wat oesters en champagne met me delen?'

Een willekeurige quote: 'Ik ben midden dertig, kaal, een beetje te dik en ik heb een snor. Seks en romantiek is het laatste wat mensen van mij verwachten.'

