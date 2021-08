Zeven jaar na zijn broer Phil is zaterdag Don Everly van het Amerikaanse rockduo Everly Brothers overleden. Dat melden Amerikaanse media. Don was 84 jaar oud.

Zijn familie deelde een bericht via Instagram: 'Met grote droefenis melden we het overlijden van Isaac Donald Everly. Hij laat zijn vrouw, moeder, vier kinderen en zes kleinkinderen achter.'

De twee broers eind jaren vijftig, begin jaren zestig verschillende hits, zoals 'Wake Up Little Susie', 'Bye Bye Love', 'When Will I Be Loved', 'All I Have to Do Is Dream', 'Crying in the rain', 'Love hurts', 'Til I kissed you' en 'So said'. De Everly Brothers beïnvloedden bekende groepen als de Beatles, de Hollies en de Beach Boys.

Phil Everly overleed zeven jaar geleden, in 2014, op 74-jarige leeftijd.

