Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: dj's DTM Funk en AliA, die net samen het compilatiealbum Black Gravity Rhythms Vol. 1 hebben uitgebracht.

DTM Funk: Ik heb mijn eigen label, San-Kofa Rhythms, en tijdens de eerste lockdown kreeg ik het idee om een compilatiereeks te maken met telkens een andere gastcurator. Mensen met een goede muzieksmaak en met wie ik idealiter ook goed kan samenwerken. Ik ken AliA al jaren en vertrouw haar voor de volle honderd procent, dus het leek me vanzelfsprekend om haar als eerste te vragen. En dus zijn we, zoals dat tegenwoordig gaat, samen gaan wandelen. (lacht) Uiteindelijk hebben we tien artiesten gekozen van wie we vinden dat ...

DTM Funk: Ik heb mijn eigen label, San-Kofa Rhythms, en tijdens de eerste lockdown kreeg ik het idee om een compilatiereeks te maken met telkens een andere gastcurator. Mensen met een goede muzieksmaak en met wie ik idealiter ook goed kan samenwerken. Ik ken AliA al jaren en vertrouw haar voor de volle honderd procent, dus het leek me vanzelfsprekend om haar als eerste te vragen. En dus zijn we, zoals dat tegenwoordig gaat, samen gaan wandelen. (lacht) Uiteindelijk hebben we tien artiesten gekozen van wie we vinden dat ze een groter bereik verdienen en die ons een nog nooit eerder verschenen nummer hebben bezorgd. Waarom klikt het zo goed tussen jullie? AliA: Hij heeft me voor het eerst geboekt voor een feestje toen ik een jaar of vijftien was en nog maar net kwam piepen. Sindsdien zijn we elkaar blijven volgen en zo zijn we bevriend geraakt. Intussen draaien we zelfs geregeld samen. Het gebeurt niet zo vaak dat je iemand tegenkomt met wie je muzikaal zo goed matcht. DTM Funk: Ik herinner me dat feestje nog. Je zag er twaalf uit en zowat iedereen in het publiek was tien jaar ouder, maar zodra je begon te draaien maakte dat helemaal niet meer uit. (lacht)Ik bespeur enige nostalgie naar de dansvloer. DTM Funk: Ik werk al sinds mijn zestiende in het nachtleven en ik heb de dansvloer nog nooit zo lang moeten missen. Ergens zorgt deze feestloze periode voor mentale rust, maar ik haal ook veel energie uit het nachtleven. AliA: We hebben beiden een show op Kiosk Radio en ik ben blij dat ik op die manier nog steeds muziek kan delen met een publiek, maar het is en blijft een andere dynamiek dan draaien op een feestje of een festival. Hoe ziet jullie lockdownleven er verder uit? DTM Funk: Saai. (lacht)AliA: Ik ben momenteel bezig aan mijn bachelorproef voor mijn opleiding sociaal-cultureel werk. Verder check ik nog steeds met evenveel enthousiasme alle nieuwe releases. Intussen heb ik al véél nummers klaarstaan die ik binnenkort hoop te kunnen draaien. DTM Funk: Eigenlijk ben ik ook altijd druk bezig gebleven. Met mijn job in de culturele sector, met mijn label en met de coronaproof feestjes die ik afgelopen zomer met enkele vrienden organiseerde. Bovendien open ik deze week mijn eigen platenwinkel in Labi, een Antwerpse barbershop die ook dienstdoet als een soort communityhuis waar mensen komen hangen, praten en gamen. Ik zal er vooral zwarte soulmuziek verkopen, zoals jazz, disco, hiphop, funk en broken beat. Niets of niemand kan me beletten om met muziek bezig te zijn. Zelfs fucking Covid-19 niet.