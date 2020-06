Blijkbaar als steunbetuiging voor het protest tegen racisme en discriminatie van zwarten in de VS, heeft het populaire country meidentrio Dixie Chicks verrassend beslist 'Dixie' uit de groepsnaam te schrappen.

Officieel gaven Natalie Maines, Emily Strayer en Martie Maguire geen reden voor de naamsverandering. Ze zeggen daarvoor toestemming te hebben gekregen van de Nieuw-Zeelandse bijna-naamgenoot The Chicks, schrijft het popblad Rolling Stone. 'Dixie' is een synoniem voor het vroegere Confederale zuiden van de VS.

The Dixie Chicks have changed their name to “The Chicks” and released the new protest song “March March” https://t.co/2T500MgqmP pic.twitter.com/Lg6eMjAyVp — Rolling Stone (@RollingStone) June 25, 2020

Het trio lanceerde donderdag ook de nieuwe single 'March March', een protestsong. De vrouwen hebben het over van Greta Thunberg en klimaatprotest van jongeren over wapengeweld, homorechten en onderbetaalde leerkrachten tot brutaal politiegeweld. Een video toont ook beelden van recent Black Lives Matter protest en confrontaties met de politie, en toont ook de namen van mensen die om het leven kwamen bij klaarblijkelijke raciaal gemotiveerde confrontaties zoals George Floyd. Op het eind weerklinkt de boodschap: 'doe uw mond open, gebruik uw stem'.

Jarenlang hielden de Chicks zich zoals zovele country-artiesten afzijdig van politiek - tot de invasie van Irak in 2003.

Tijdens een optreden in Londen vertelde Maines dat ze die invasie niet steunde en 'beschaamd' was dat presiden George W. Bush, zoals zij, afkomstig was uit Texas. Vervolgens werd de groep geboycot door vele country-radiostations.

