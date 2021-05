De jury van de twintigste editie van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano heeft zaterdagavond de namen bekendgemaakt van de twaalf halvefinalisten. Normaal had het concours moeten plaatsvinden in mei 2020, maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Van de 74 kandidaten die geselecteerd werden voor het concours in 2020, namen er dit jaar 58 deel aan de uitgestelde wedstrijd. Er waren geen Belgen bij. Om het concours dit jaar toch te laten doorgaan, werd een aantal veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het aantal halvefinalisten werd teruggeschroefd tot 12. In normale omstandigheden doen er 24 pianisten mee aan de halve finales.

Bij de twaalf halvefinalisten zit één vrouw, de Koreaanse Su Yeon Kim, en elf mannen: Jonathan Fournel (Frankrijk), Daumants Liepins (Letland), Aidan Mikdad (Nederland), Keigo Mukawa (Japan), Sergei Redkin (Rusland), Tomoki Sakata (Japan), Dmitry Sin (Rusland), Vitaly Starikov (Rusland), Marcel Tadokoro (Frankrijk), Yuki Yoshimi (Japan) en Xiaolu Zang (China).

De halve finales vinden plaats van 10 tot 15 mei. Elke halvefinalist speelt er een concerto van Mozart, Nocturne van Pierre Jodlowski en een recital naar keuze. Zaterdagavond worden de zes finalisten bekendgemaakt, die van 24 tot 29 mei strijden om de overwinning in Bozar. De wedstrijd is te volgen op Klara, Canvas en op de website van de Koningin Elisabethwedstrijd. (Belga)

