Nog negen artiesten maken kans om Mooneye, Tessa Dixson en David Ngyah op te volgen als winnaars van Studio Brussels Nieuwe Lichting. Dit zijn ze.

Brihang, Tamino, Equal Idiots, Tessa Dixson... de erelijst van De Nieuwe Lichting mag er al langer dan vandaag zijn. Geen wonder dat niet minder dan 999 bands en artiesten de afgelopen maanden zich in de gunst probeerden te spelen bij organisator Studio Brussel.

De negen namen die daarvan de cut haalden, klinken niet allemaal onbekend in de oren. De meest doorwinterde artiest is zonder twijfel Yong Yello. Hij producete het debuutalbum van Tourist LeMC en werkte ook voor Glints en Noémie Wolfs. Nu vaart hij onder eigen vlag én in het Antwerps. Ook Ikraaan is geen onbekende voor liefhebbers van Belgische hiphop: haar debuut-ep Happy Pill leverde haar vorig jaar het voorprogramma van Brihang en de aftershow van de Britse hiphop-revelatie Slowthai in de Trix op.

Samen met Rian Snoeks, een Limburgse scholier die in zijn eigen dialect en zich bij de winnaars van de Sound Track-wedstrijd van Poppunt schaarde, en Demi Lou, die als lid van meidengroepen een platencontract versierde en de kwartfinale van The Voice haalde, maakt dat vier urban-acts op negen finalisten. Niets nieuws voor wie De Nieuwe Lichting al langer volgt en hiphop de afgelopen jaren steeds meer finaleplekjes zag innemen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Van links naar rechts en van boven naar onder: Crooked Steps, Sunday Rose, Demi Lou, Lous and the Yakuza, Alison Jutta, Rian Snoeks, Yong Yello, Rian Snoeks, The Radar Station en Dvkes. © Daniil Lavrovski

Ook die andere grote trend, meer vrouwen, zet zich door. Naast Ikraaan en Demi Lou mengen Sunday Rose en Alison Jutta zich in de eindstrijd. Die eerste demonstreerde haar klok van een soulstem al in het achtergrondkoor van Coely, de andere probeert het met synthpop à la Solange.

De Nieuwe Lichting 2020 wordt dus niet die van de gitaren, maar rockloos is ie nu ook weer niet. Wie kickt op de gevaren van zes snaren, mag zich opmaken voor Crooked Steps, een rechtdoor raggend trio dat het probeert met surfrock die volgens henzelf 'ideaal is voor wie wat wil dansen voor zijn radio'. Liefhebbers van donkere en epische indierock à la The National kunnen hun hart ophalen aan The Radar Station, een groep die voorheen Sun Gods heette, en nog eerder Barefoot and the Shoes. Tot slot is er nog Dvkes, een bende ex-PXL-studenten die al sinds 2011 aan de weg timmert, eerst met psych- en stonerrock tussen Tame Impala en Queens of the Stone Age, dan met krautrock in de stijl van Camera en Neu!

De finalisten werden gekozen door een professionele jury bestaande uit voorzitter Kirsten Lemaire, dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Jan Paternoster (Black Box Revelation) en Knack Focus-muziekchef Michael Ilegems. Zij hebben nu hun job gedaan, want de drie laureaten van De Nieuwe Lichting 2020 worden gekozen door de luisteraars van Studio Brussel. Hun oordeel kennen we op 30 januari. De winnaars winnen professionele begeleiding op maat in het Antwerpse muziekcentrum Trix.

Alle info: stubru.be. Lees onze volledige analyse van De Nieuwe Lichting hier.

Brihang, Tamino, Equal Idiots, Tessa Dixson... de erelijst van De Nieuwe Lichting mag er al langer dan vandaag zijn. Geen wonder dat niet minder dan 999 bands en artiesten de afgelopen maanden zich in de gunst probeerden te spelen bij organisator Studio Brussel. De negen namen die daarvan de cut haalden, klinken niet allemaal onbekend in de oren. De meest doorwinterde artiest is zonder twijfel Yong Yello. Hij producete het debuutalbum van Tourist LeMC en werkte ook voor Glints en Noémie Wolfs. Nu vaart hij onder eigen vlag én in het Antwerps. Ook Ikraaan is geen onbekende voor liefhebbers van Belgische hiphop: haar debuut-ep Happy Pill leverde haar vorig jaar het voorprogramma van Brihang en de aftershow van de Britse hiphop-revelatie Slowthai in de Trix op. Samen met Rian Snoeks, een Limburgse scholier die in zijn eigen dialect en zich bij de winnaars van de Sound Track-wedstrijd van Poppunt schaarde, en Demi Lou, die als lid van meidengroepen een platencontract versierde en de kwartfinale van The Voice haalde, maakt dat vier urban-acts op negen finalisten. Niets nieuws voor wie De Nieuwe Lichting al langer volgt en hiphop de afgelopen jaren steeds meer finaleplekjes zag innemen. Tekst gaat verder onder de foto.Ook die andere grote trend, meer vrouwen, zet zich door. Naast Ikraaan en Demi Lou mengen Sunday Rose en Alison Jutta zich in de eindstrijd. Die eerste demonstreerde haar klok van een soulstem al in het achtergrondkoor van Coely, de andere probeert het met synthpop à la Solange. De Nieuwe Lichting 2020 wordt dus niet die van de gitaren, maar rockloos is ie nu ook weer niet. Wie kickt op de gevaren van zes snaren, mag zich opmaken voor Crooked Steps, een rechtdoor raggend trio dat het probeert met surfrock die volgens henzelf 'ideaal is voor wie wat wil dansen voor zijn radio'. Liefhebbers van donkere en epische indierock à la The National kunnen hun hart ophalen aan The Radar Station, een groep die voorheen Sun Gods heette, en nog eerder Barefoot and the Shoes. Tot slot is er nog Dvkes, een bende ex-PXL-studenten die al sinds 2011 aan de weg timmert, eerst met psych- en stonerrock tussen Tame Impala en Queens of the Stone Age, dan met krautrock in de stijl van Camera en Neu! De finalisten werden gekozen door een professionele jury bestaande uit voorzitter Kirsten Lemaire, dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Jan Paternoster (Black Box Revelation) en Knack Focus-muziekchef Michael Ilegems. Zij hebben nu hun job gedaan, want de drie laureaten van De Nieuwe Lichting 2020 worden gekozen door de luisteraars van Studio Brussel. Hun oordeel kennen we op 30 januari. De winnaars winnen professionele begeleiding op maat in het Antwerpse muziekcentrum Trix.