We lieten ons vriendenboekje invullen door de finalisten van De Nieuwe Lichting. Eerste vaststelling: er zitten dit jaar wel héél veel liefdesliedjes bij.

Alioth

...

AliothMijn naam is Ali Bouazizi.Ik ben 22 en woon in Sint-Niklaas.Ik maak warme indiepop en r&b. Mijn muziek is een poging om mezelf beter te begrijpen.Mijn nummer Talk about It gaat over hoe belangrijk het is om te kunnen praten over je gevoelens, zonder bang te zijn om veroordeeld te worden.Mensen moeten op mij stemmen omdat ik veel van mezelf deel in mijn nummers. En het klinkt wel lekker, denk ik. (lacht)Mijn favoriete muzikale herinnering is de opname van Talk about It. Toen de song eindelijk klaar was, viel er zo'n last van mijn schouders dat ik om vijf uur 's ochtends naar buiten gerend ben en op mijn knieën gezakt. Zoiets vergeet je niet.Mijn guilty pleasure is mediteren. Dat is mijn manier om even te ontsnappen.Als ik geen muziek zou maken, zou ik waarschijnlijk een businessman zijn. Ik ben heel ondernemend.Ik droom van aan een strand wonen, tussen de palmbomen. Waar maakt niet uit, zolang er niet te veel mensen zijn.Zou je liever in de wereld van The Walking Dead leven of in die van Black Mirror? In die van Black Mirror. Ik zou al die zombies snel saai vinden.BluaiWij zijn Catherine Smet, Ilayda Cicek, Mo Govaerts en Caitlin Talbut.We zijn 25, 24, 22 en 27 en wonen in Antwerpen en Hasselt.We maken iets tussen vrolijke indiepop en zachte folk in.Ons nummer Dime Store gaat over een vluchtige liefde. Een relatie die veel betekende, maar uiteindelijk toch niet meant to be was.Mensen moeten op ons stemmen omdat we enorm veel plezier hebben wanneer we muziek maken.Een ideaal moment om naar onze muziek te luisteren is als je onderweg bent. Of als je liefdesverdriet hebt. We zouden het fantastisch vinden om een break-upalbum voor iemand te kunnen maken.Onze favoriete muzikale herinnering is onze allereerste repetitie. Iedereen had meteen het gevoel: dit zit goed.Onze droomcollab is Danielle Haim of Phoebe Bridgers.We hebben een hekel aan hoe weinig vrouwen er in de muziekindustrie zitten.Zouden jullie liever nooit meer kunnen zingen of permanent moeten zingen? Permanent moeten zingen.BrynMijn naam is Bryan Mugande.Ik ben 22 en woon in Brussel.Ik maak introspectieve popmuziek.Mijn nummer Other Boys gaat over naar een feestje gaan, iemand zien die er leuk uitziet maar te onzeker zijn om hem aan te spreken. Tot je vrienden je zelfvertrouwen een boost geven.Mensen moeten op mij stemmen als ze dat willen. Ik wil niet pretentieus klinken. (lacht) Maar ze kunnen ook op me stemmen als ze eens verhalen willen horen die ze niet vaak horen. Ik heb niet dezelfde jeugd gehad als de meeste mensen rond mij. (Bryn vluchtte als kind met zijn vader en broer weg uit Rwanda, nvdr.)Een inspiratiebron die mensen zou kunnen verbazen is Megan Thee Stallion. Ze combineert, net als ik, muziek met studeren. Veel mensen zeggen dat je geen plan B mag hebben in de muziek, dat je alles moet kunnen geven. Ik ben het daar niet mee eens. Je kunt beide doen.Mijn favoriete muzikale herinnering is het concert van Lorde op Rock Werchter 2017. Toen besefte ik dat ik op een podium wilde staan.Ik droom van gelukkig zijn, hoe mijn leven ook uitdraait.Zou je liever in een film spelen met Leonardo DiCaprio of Rihanna? Rihanna, zonder twijfel. Dat klinkt als een film die ik zou kijken.EnoWij zijn Eno Meulenbergs, Mathias Stal, Tim Leyman, Jan Roelkens en Emilio De Temmerman.We zijn 25, 25, 24, 43 en 28 en wonen in Gent, Merelbeke en Oudenaarde.We maken scheve, optimistische ninetiesrock.Ons nummer Good Together is geschreven uit protest tegen alle negativiteit in de wereld. We willen in tijden van eenzaamheid benadrukken hoe goed het kan voelen om gewoon samen te zijn.Mensen moeten op ons stemmen omdat we nog véél muziek hebben die we graag zouden delen. En omdat we de boel wel wat kunnen opfleuren.Een ideaal moment om naar onze muziek te luisteren is op een bankje in de zon met een kop koffie erbij.Een inspiratiebron die mensen zou kunnen verbazen is de fascinatie van zanger Eno voor Ariana Grande.De favoriete muzikale herinnering van Eno is de Fisher-Pricecassettespeler die hij als kind had. Je kon dat ding van de trap laten vallen, en het zou nog werken.Onze droomcollab is Tourist LeMC. Sinds vorige maand volgt hij ons op Instagram, daar zijn we heel trots op. (lacht)Zouden jullie liever Kanye West of Michael Scott uit The Office als president hebben? Michael Scott.IlaWij zijn Ilayda Cicek, Cas Kinnaer en Sam Smeets.We zijn 24, 24 en 22 en wonen in Antwerpen, Leuven en Maasmechelen.We maken indierock à la PJ Harvey.Ons nummer Leave Me Dry gaat over een verlangen dat onbeantwoord blijft, wat resulteert in veel zelfmedelijden.Mensen moeten op ons stemmen als ze het nummer goed vinden.Een ideaal moment om naar onze muziek te luisteren is in de auto. Of als je thuis aan het poetsen bent.Een inspiratiebron die mensen zou kunnen verbazen is de Turkse muziek die frontvrouw Ilayda beluistert, en die een grote impact heeft op hoe ze schrijft.Onze favoriete muzikale herinnering is de show van Brutus in de AB vorig jaar, waar we het voorprogramma mochten spelen.Het guilty pleasure van onze frontfrouw is popmuziek à la Doja Cat, Nicki Minaj en wat je tegenwoordig op TikTok hoort.We dromen van op tour gaan en een KEXP-sessie opnemen.Zouden jullie liever karaoke zingen met PJ Harvey of met Patti Smith? PJ Harvey.JokkeMijn naam is Jonas Van Langendonck.Ik ben 22 en woon in Herent.Ik maak hippop - hiphop met een popelement.Mijn nummer Tegen beter weten in gaat over twee tieners die gek op elkaar zijn, maar niet goed weten hoe ze moeten liefhebben.Een inspiratiebron die mensen zou kunnen verbazen is Oasis. Liam Gallagher heeft zo veel charisma. En de spanning met Noel leest als een soap.Ik heb altijd al eens theater willen maken. Ik vind het heel fijn om op een podium te staan, interactie te hebben met het publiek en tussen de nummers door de clown uit te hangen.Mijn guilty pleasure isF.C. De Kampioenen, maar daar voel ik me niet echt schuldig over.Zou je liever onzichtbaar kunnen zijn of kunnen vliegen? Vliegen. Dan zou ik naar het Amazonewoud vliegen, wat weleens mijn dood zou kunnen betekenen. Als je er door een of andere spin wordt gestoken, ben je eraan. Maar ik zal voorzichtig zijn.JuelesMijn naam is Jueles Matondo.Ik ben 19 en woon in Antwerpen.Ik maak tijdloze muziek die zo in je nilliesafspeellijst kan.Mijn nummer Bedroom gaat over mijn eerste liefde: op mijn zeventiende werd ik verliefd op een meisje. In het liedje fantaseer ik over haar.Mensen moeten op mij stemmen omdat er weinig Belgische artiesten zijn die met hun muziek voor de queer community opkomen.Mijn favoriete muzikale herinnering is de gitaar die ik op mijn achtste van mijn vader, die ondertussen aan corona overleden is, kreeg. Hij is de reden waarom ik muziek maak.Mijn guilty pleasure is A Thousand Miles van Vanessa Carlton.Ik heb altijd al eens willen schermen. Vroeger mocht ik dat niet van mijn ouders, die vonden dat maar een rare hobby.Mijn droomcollab is Alicia Keys. Ze is fantastisch. Ze zingt, schrijft én producet. Het is mijn droom om haar ooit te ontmoeten.Zou je liever op tour gaan met Adele of met Stromae? Stromae. Omdat zijn muziek net dat tikkeltje anders is.MeltheadsWij zijn Sietse Willems, Yunas De Proost, Tim Pensaert en Simon De Geus. Ook wel de Melties.We zijn 21, 20, 22 en 23 en wonen in Antwerpen.We maken garagerock en postpunk. Vrij vettig, maar wel leuk.Ons nummer Sweet Monica gaat over een goede vriendin op wie onze zanger Sietse een crush had.Mensen moeten op ons stemmen omdat we nooit dachten dat we zo ver zouden raken. We beseffen het eigenlijk nog steeds niet, maar voelen ons wel vereerd.Onze favoriete muzikale herinnering is de onderbroek die iemand naar het podium gooide tijdens de releaseshow van onze eerste ep. Toen voelden we ons voor het eerst échte rocksterren. (lacht)Een inspiratiebron die mensen zou kunnen verbazen zijn de beeldhouwwerken die de mama van Sietse maakt.Onze guilty pleasure isGood 4 You van Olivia Rodrigo.Onze droomcollab is Tim Vanhamel van Millionaire.Zou je liever een derde tepel of een elfde teen hebben? Een elfde teen. Dan zouden we die bovenhalen als partytrick. Daarbij, er zijn best veel mensen die een derde tepel hebben. Dat is minder bijzonder.Shaka ShamsMijn naam is Shams Bedja.Ik ben 21 en woon in Antwerpen.Ik maak alternatieve hiphop.Mijn nummer Black Metal Rebel gaat over jezelf zijn, no matter what. Ik heb me altijd al een outcast gevoeld. Een rebel. Ik vergeet het zelf weleens, maar de wereld ziet me als een zwarte man, en dat maakt me helaas nog steeds vaak een bedreiging. Ik heb deze fictieve versie van mezelf gecreëerd om mijn eigenschappen in voordelen om te zetten. Black Metal Rebel is een warrior.Mensen moeten op mij stemmen omdat je nooit weet wat je van mij kunt verwachten. Black Metal Rebel is een rocktrack, maar wie weet, kom ik volgende week met een trapliedje.Een ideaal moment om naar Black Metal Rebel te luisteren is als je op straat loopt met een gewaagde nieuwe outfit aan.Mijn guilty pleasure is kindershows kijken, zoals Adventure Time en SpongeBob.Ik heb altijd al een animereeks willen maken. Ik wil meer dansen en leren tekenen. Én ik wil me verdiepen in economie.Ik droom van de financiële vrijheid om te creëren wat ik wil. Een anime draaien kost wel wat geld.Zou je liever de toekomst kunnen voorspellen of gedachten lezen? Ik zou rijk zijn als ik gedachten zou kunnen lezen.