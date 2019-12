Geen populariteitspoll of een overzicht van de streamingcijfertjes, wél onze eigenzinnige, uiterst gevarieerde, in klinkende namen én verrassende titels uitblinkende eregalerij: dit zijn de 50 beste singles van het voorbije jaar, samengesteld door Knack Focus-redacteur en muziekjunk Jonas Boel.

Liever één playlist? U vindt de Spotifylijst onderaan dit stuk of hier.

1. Aldous Harding - The Barrel

Misschien niet de meest voor de hand liggende, 'edgy' of vernieuwende keuze, deze single uit Designer, het uitstekende derde album van Aldous Harding. Maar toch: Harding en producer John Parish slaagden er met The Barrel in om ons vrolijk te maken in een jaar waarin er weinig redenen waren om dat te zijn. Tragikomische folkpop die perfect tussen naïeve eenvoud en excentrieke lentekriebels heupwiegende, tragikomische folkpop, waarmee Harding vervelde van sombere folkie tot een onbevangen en speelse songschrijfster.

2. Little Simz ft. Cleo Sol - Selfish

Zei daar iemand 'oorwurm'? De Britse rapper Little Simz vond een winnend team in de hippe producer du jour Inflo, die goochelt met strijkers en piano, en het in de gaten te houden talent Cleo Sol, die de beste hook van het jaar mocht zingen.

3. Jamila Woods - Eartha

Een in gospel en r&b gedrenkte hommage aan de compromisloze Broadwaylegende Eartha Kitt en het hoogtepunt uit Jamila Woods' ijzersterke album Legacy! Legacy!. Weinigen die Erykah Badu (terug te vinden op #34) zó dichter op de huid zitten.

4. Channel Tres ft. Jpegmafia - Black Moses

Vorig jaar al in onze top 10 met het heerlijk slome Chicago house van Jet Black, en nu eindigt Sheldon Young alias Channel Tres zelfs nog enkele plaatsjes hoger met deze hedendaagse hip-house-variant, featuring de weirdste rapper van het jaar.

5. Danny Brown - Dirty Laundry

Of wacht: bijna Danny Brown vergeten! Die was alweer z'n getikte zelve op UknowwhatImsaying?, en draait helemáál door - iets over seks in de wc's van Burger King en wasverzachter - op de samples (Canadese progrock, funkjazz, Biggie) van uberproducer Q-Tip.

6. FKA twigs - Cellophane

Door merg en been ging twigs, met het eerste voorsmaakje uit Magdalene, over haar stuk gelopen relatie met acteur Robert Pattinson en de giftige aanvallen van zijn tienerfans. 'They're watching us/ They're hating/ They're waiting/ And hoping/ I'm not enough'. En krak zegt het hart.

7. Beyoncé ft. Saint Jhn & Blue Ivy - Brown Skin Girl

Bey liet op deze zwoele zomerhymne de show stelen door de Guinees-Amerikaanse rapper Saint Jhn - één van de vele Afrikaanse artiesten op haar album The Lion King: The Gift - maar vooral door haar zevenjarige dochter Blue Ivy.

8. Rapsody ft. d'Angelo & GZA - Ibtihaj

Effe uitpakken, dacht Marlanna Evans alias Rapsody, toen ze niet alleen d'Angelo wist te strikken voor deze ode aan Ibtihaj Muhammad, de eerste Amerikaanse olympiër met een hijab, maar ook Wu Tang-legende GZA, op wiens klassieker Liquid Swords deze brok nieuwerwetse funk gebaseerd is.

9. Slowthai ft. Denzel Curry - Psycho

De ruigste, meest bevlogen Britse rapper van 2019 legt het aan met één van de Amerikaanse hiphopsensaties van het jaar. Bommetje.

10. Billie Eilish - Bury A Friend

Yep, iedereen schuift Bad Guy naar voren als zijn of haar favoriet, maar wij hebben het meer voor de grimmige, gemuteerde glampunk van Bury A Friend. We zeiden het al: deze lijst doet niet (al te veel) aan voor de hand liggende keuzes. Maar ook hier valt aan Billie Eilish niet te ontsnappen dit jaar.

11. Lizzo - Juice

12. Sampa The Great - Final Form

13. Anderson Paak - King James

14. Vampire Weekend ft. Steve Lacy - Sunflower

15. Mega Bog - For The Old World

16. Lana Del Rey - Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have - But I Have It

17. Frank Ocean - In My Room

18. Tame Impala - Borderline

19. Helado Negro - Running

Fulco op Pukkelpop 2019 © Wouter Van Vaerenbergh

20. Fulco - Grensdorp

21. Sudan Archives - Glorious

22. Kefaya & Selela Soroor - Charsi

23. Blick Bassy - Woni

24. Ana Tijoux - Cacerolazo

25. Stormzy - Vossi Bop

26. Denzel Curry - Ricky

27. Four Tet - Teenage Birdsong

28. Brittany Howard - History Repeats

29. Maria José Llergo - Me Miras Pero No Me Ves

30. Jessica Pratt - Aeroplane

31. The Comet Is Coming - Unity

32. Kelsey Lu - I'm Not In Love

33. Emma Jean Thackray - Too Shy

34. Erykah Badu ft. James Poyser - Tempted

35. Sylvie Kreusch - Please To Devon

36. Sandro Perri - Wrong About The Rain

37. Hendrik Lasure Warm Bad - Jonas

38. Weyes Blood - Everyday

39. Caroline Polachek - So Hot You're Hurting My Feelings

Kokoko! in de Botanique © Yvo Zels

40. Jordan Rakei - Mind's Eye

41. Kokoko! - Malembe

42. Martha Da'ro - Sugarman

43. Tkay Maidza - IDC IF U BE DED

44. Fat White Family - Feet

45. Kutiman ft. Melike Sahin - Sakla Beni

46. Durand Jones & The Indications - Morning In America

47. GoldLink ft. Tyler, The Creator & Jay Prince - U Say

48. The Galleria ft. Jessy Lanza - Stop & Go

49. Rosie Lowe - Pharoah

50. Young Gun Silver Fox - Private Paradise