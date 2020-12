Madonna ging voor haar quarantainevideodagboek in een melkbad liggen. Sergio droeg een cover van Dean Martins Everybody Loves Somebody op aan zijn overleden hond Flodder. Liam Gallagher doopte zijn populairste nummers om tot Wonderwash, Soapersonic en Champagne Soapernova. Het was een raar jaar. Maar 2020 bracht ook wereldplaten voort. Twee zelfs, in het geval van het in mysterie gehulde Sault.

1. Untitled (Black Is)

Sault

De naamloze afrofunkvennootschap Sault - hun ware identiteit houden ze binnenskamers - bracht dit jaar niet één maar twéé weergaloze albums uit. Eersteling Untitled (Black Is) verklankte de door hen zo vurig aangehangen Black Lives Matter-beweging het best.

2. Future Nostalgia

Dua Lipa

Er zit toekomst in nostalgie. Op Future Nostalgia vertaalt Angèles nieuwe bestie Dua Lipa disco uit de eighties en dance uit de nineties naar het nu, goed voor de popplaat met de langste houdbaarheidsdatum van 2020.

3 Fetch the Bolt Cutters

Fiona Apple

Voor haar eerste album in acht jaar schoof Fiona Apple de piano aan de kant, ging ze aan de slag met GarageBand en verhief ze haar hele huis - vloeren en muren inbegrepen - tot percussie-instrument. Dat is nu artpop, zie.

4. Punisher

Phoebe Bridgers

Californiës meest beloftevolle singer-songwriter doet het opnieuw zonder Conor Oberst (haar kompaan bij Better Oblivion Community Center), Julien Baker of Lucy Dacus (haar collega's bij Boygenius), maar met griezelig goeie indiefolk.

5. Rough and Rowdy Ways

Bob Dylan

Gedaan met covers van Sinatra-standards. Op Rough and Rowdy Ways - zijn eerste verzameling eigen werk sinds 2012, - zet uw favoriete song and dance man eindelijk nog eens zélf de standaard.

6. Sawayama

Rina Sawayama

Deze Japans-Britse uit de stal van The 1975 is een poprebel with a cause: haar van ninetiesdance, nilliespop, nu-metal en country doordrongen liedjes bevatten ook boodschappen van algemeen nut over seksisme, kapitalisme en klimaatverandering.

7. A Hero's Death

Fontaines D.C.

Life ain't always empty, zélfs niet in 2020. U mag er dit vijfkoppige gitaargeweld uit Dublin voor bedanken. Een luttel jaar na debuutalbum Dogrel verrassen ze met tragere én diepgaande postpunk.

8. RTJ4

Run the Jewels

Geen rap die harder rockt dan die van El-P en Killer Mike alias Run the Jewels. Met het sociaal bewogen RTJ4 leveren ze hun kroonjuweel af. With a little help from their friends: Pharrell, Mavis Staples, Josh Homme en Zack de la Rocha van Rage Against The Machine.

9. Bitterzoet

Eefje de Visser

De hoogst genoteerde Belg is een Nederbelg. Bitterzoet van Eefje de Visser bulkt van de even energieke als emotionele electropopdeuntjes. Check de bijbehorende concertfilm voor de juiste danspasjes - wat enig!

10. De Fik 1

Burning Fik

De eerste compilatie van Burning Fik, het hiphoplabel van Pepijn 'Faberyayo' Lanen en Abel van Gijlswijk, is meteen een aangename kennismaking met Firoza, Gotu Jim, Kleine Crack en ander jong rapgrut uit de Lage Landen.

Sault De naamloze afrofunkvennootschap Sault - hun ware identiteit houden ze binnenskamers - bracht dit jaar niet één maar twéé weergaloze albums uit. Eersteling Untitled (Black Is) verklankte de door hen zo vurig aangehangen Black Lives Matter-beweging het best. Dua Lipa Er zit toekomst in nostalgie. Op Future Nostalgia vertaalt Angèles nieuwe bestie Dua Lipa disco uit de eighties en dance uit de nineties naar het nu, goed voor de popplaat met de langste houdbaarheidsdatum van 2020. Fiona Apple Voor haar eerste album in acht jaar schoof Fiona Apple de piano aan de kant, ging ze aan de slag met GarageBand en verhief ze haar hele huis - vloeren en muren inbegrepen - tot percussie-instrument. Dat is nu artpop, zie. Phoebe Bridgers Californiës meest beloftevolle singer-songwriter doet het opnieuw zonder Conor Oberst (haar kompaan bij Better Oblivion Community Center), Julien Baker of Lucy Dacus (haar collega's bij Boygenius), maar met griezelig goeie indiefolk. Bob Dylan Gedaan met covers van Sinatra-standards. Op Rough and Rowdy Ways - zijn eerste verzameling eigen werk sinds 2012, - zet uw favoriete song and dance man eindelijk nog eens zélf de standaard. Rina Sawayama Deze Japans-Britse uit de stal van The 1975 is een poprebel with a cause: haar van ninetiesdance, nilliespop, nu-metal en country doordrongen liedjes bevatten ook boodschappen van algemeen nut over seksisme, kapitalisme en klimaatverandering. Fontaines D.C.Life ain't always empty, zélfs niet in 2020. U mag er dit vijfkoppige gitaargeweld uit Dublin voor bedanken. Een luttel jaar na debuutalbum Dogrel verrassen ze met tragere én diepgaande postpunk. Run the Jewels Geen rap die harder rockt dan die van El-P en Killer Mike alias Run the Jewels. Met het sociaal bewogen RTJ4 leveren ze hun kroonjuweel af. With a little help from their friends: Pharrell, Mavis Staples, Josh Homme en Zack de la Rocha van Rage Against The Machine. Eefje de Visser De hoogst genoteerde Belg is een Nederbelg. Bitterzoet van Eefje de Visser bulkt van de even energieke als emotionele electropopdeuntjes. Check de bijbehorende concertfilm voor de juiste danspasjes - wat enig!Burning FikDe eerste compilatie van Burning Fik, het hiphoplabel van Pepijn 'Faberyayo' Lanen en Abel van Gijlswijk, is meteen een aangename kennismaking met Firoza, Gotu Jim, Kleine Crack en ander jong rapgrut uit de Lage Landen.