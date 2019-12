Van volksfeest tot intieme clubshow, van Brussel tot Barcelona en van Selda tot Solange: dit onthielden onze muziekredacteurs van het afgelopen concertjaar.

Michael Ilegems, chef muziek

1. Rosalía - Rock Werchter, 30/6

Flamenco met een poprandje rond en een choreografie waar zelfs Beyoncé jaloers op zou zijn geweest: de Spaanse Rosalía gaf hét concert van Rock Werchter 2019. Vraag maar aan Angèle of Tamino, die allebei gebiologeerd stonden toe te kijken vanuit de frontstage.

2. FKA Twigs - Koninklijk Circus, Brussel, 2/12

Tahliah Barnett alias FKA Twigs leerde ons in het Koninklijk Circus lesjes in tap-, zwaard- en paaldansen. En dan kwamen haar adembenemende artpopsongs nog eens keihard binnen ook. Een spektakelstuk waarvoor de Duitsers het woord Gesamtkunstwerk hebben uitgevonden.

3. Charlotte Adigéry - Vooruit, Gent, 15/11

Vorig jaar gooide ze vooral met haar elektropunkband Wwwater hoge ogen, dit jaar bewees Charlotte Adigéry dat ze het ook onder eigen naam kan. In de Vooruit toonde onze mens van het jaar 2019 hoe je met glans een thuismatch wint. Gezien, Vincent Kompany?

4. dEUS - Coliseu dos Recreios, Lissabon, 24/4

Voor ze acht AB's en vier Trixen deden vollopen, gingen Tom Barman en de zijnen al eens ideal crashen in het prachtige Coliseu dos Recreios in Lissabon. De drie- tot vierduizend aanwezige Portugezen beleefden er hun tweede jeugd. En wij met hen.

5. Solange - Elbphilharmonie, Hamburg, 17/9

Speciaal voor de Elbphilharmonie, een tot concertzaal omgeturnd pakhuis en een ware landmark aan de horizon van Hamburg, stopte de jongere zus van Beyoncé haar oeuvre in een meer klassiek jasje, inclusief danseressen en een bijna dertigkoppig orkest. Een unicum in alle opzichten.

6. Billie Eilish - La Madeleine, Brussel, 25/2

Toen Billie Eilish in La Madeleine stond, moest haar debuutalbum nog uitkomen. Toch lipte het publiek haar songs al woord voor woord mee, en wel zo hard dat je Billie zélf nog nauwelijks kon horen zingen. Allicht het meest overweldigende concert van 2019.

7. Roméo Elvis - Vorst Nationaal, Brussel, 20/4

In Vorst Nationaal ontpopte Roméo Elvis zich van undergroundrapper tot superster, met de megalomanie van Kanye, de allure van Stromae en de punkattitude van hemzélf. En met de hulp van zijn pôtes Zwangere Guy en Lomepal en zijn kleine zus Angèle.

8. Wilco - AB, Brussel 13/6

Wat ze gaan spelen, weet je nooit bij Jeff Tweedy en co. Hoe ze gaan spelen dan weer wel: steengoed. Dat was in de AB niet anders, ook zónder Via Chicago of Jesus, Etc. op de setlist.

9. Slowthai - Pukkelpop, 16/8

Nothing great about Britain? Toch wel: de punky hiphop van Slowthai. De grimerapper die als Tyron Frampton door het leven raast, zette zijn concurrenten aardig in hun hemd op dag één van Pukkelpop. En dat in zijn onderbroek.

10. Vampire Weekend - Down the Rabbit Hole, 6/7

Ze kwamen later nog naar de AB, maar voor het eerste Benelux-concert van Vampire Weekend in zes jaar moest u in de zomer al op Down the Rabbit Hole zijn, het échte best kept secret onder de Nederlandse festivals. Ezra Koenig en co. deden er een uur lang aan fingerpicking voor gevorderden.

Eervolle vermeldingen voor Patti Smith op de Lokerse Feesten (5/8) en Anderson Paak in de Lotto Arena (9/3).

Jonas Boel

1. Selda - Gentse Feesten, 24/7

De grootmoeder van de Turkse folkrock en psychedelica liet Vlaamse en Turkse Gentenaars van alle leeftijden verbroederen en werd bedolven onder de liefde.

2. Maria José Llergo - Primavera Sound, Barcelona, 31/5

Flamenco anno 2019, deel 1. Een auditorium met een sterrenhemel en een stem die ons de krop in de keel bezorgde.

3. Rosalía - Primavera Sound, 2/6

Flamenco anno 2019, deel 2. Niet allen Messi en co krijgen tijdens een thuismatch in Barcelona alle handen op elkaar. Historisch moment.

4. De Lorians - Kinky Star, Gent, 1/12

Vijf Japanners (m) en hun technische, tussen prog, jazz, en psychedelica stuntende hoogstandjes. Komende zomer hopelijk ergens rendez-vous.

5. CHAI - Primavera Sound, 31/5

Vier Japanners (v) en hun gematerialiseerde LSD-droom van Gert Verhulst. K3 meets Devo meets Blondie. Zelden zoveel glimlachende gezichten samen gezien.

6. Slowthai - Pukkelpop, 16/8

Van alle Britse rappers dit jaar was Slowthai de meest stonede, maar ook de hardste en de wildste.

7. Kokoko! - Vooruit, Gent, 22/11

De Congolezen werden niet zomaar uitgeroepen tot beste live act van 2019, door meer dan 60 Europese muziekfestivals.

8. Ottla - Handelsbeurs, Gent, 1/2

Eerste kennismaking met de nieuwe jazzband rond Bert Dockx, en het was meteen raak.

9. Blick Bassy - Gent Jazz, 3/7

De Kameroener kwam in Gent z'n verrukkelijke album 1958 voorstellen, en ontpopte zich tot een Afrikaanse variant op Bon Iver.

10. The Comet Is Coming - Pukkelpop, 16/8

Sons Of Kemet XL - Primavera Sound, 31/5

Slowthai © Wouter Van Vaerenbergh

Een ex aequo, want twee keer héél straf, en twee keer met de saxofoonuithalen van Shabaka Hutchings als leidraad

Matthias Stockmans

1. Divine Comedy - Koninlijk Circus, Brussel, 27/10

Een concert dat alles had: goeie muzikanten, uitstekende en gevarieerde songs, een creatief decor, een setopbouw met een verhaal, een charismatische frontman en humor.

2. Nick Cave - Friedrich Ebert Halle, Hamburg, 13/5

Conversations with... een uniek concept dat de hoge verwachtingen volledig inloste. Meer groepstherapie dan concert, maar wie maalt daarom als Nick Cave de moderator van dienst is?

3. Feu Chatterton! - La Bonne Aventure festival, Duinkerke, 22/6

Franse dandy's met een buitensporig gevoel voor pathetiek en literaire pretentie. Bij ons werkt dat. Frontman Arthur Teboul is een modern antwoord op Freddie Mercury en Jim Morrison.

4. New Order - Rock Werchter, 30/6

Met weinig verwachtingen naar deze afsluiter van het festival getrokken in The Barn. Maar de oude kompanen van de betreurde Ian Curtis toonden zich in topvorm. Zelf misschien met iets minder energie dan 30 jaar geleden, maar hun songs staan er nog steeds. Een meer dan geslaagde best of-avond.

5. Nilufur Yanya - Botanique, Brussel, 29/4

Wat een stem! Wat een songs! De nog altijd maar 23-jarige Londense singer-songwriter kwam haar prachtige plaat Miss Universe in de praktijk zetten. Anderhalf uur geboeid luisteren deed ons in een roes naar huis terugkeren.

6. The Blaze - Ancienne Belgique, Brussel, 11/3

Toegankelijke classic house beats met een poëtische french touch. Perfect mix van visuals en melodieën die je even naar hogere sferen voerden.

7. The Antlers - Het Depot, Leuven, 25/4

De New Yorkse indierockers kwamen in Leuven het tienjarige bestaan van hun conceptplaat Hospice, een ondergewaardeerd meesterwerkje uit 2009, vieren. Beklemmend intens en adembenemend prachtig. Gitaar, drum en zang perfect op elkaar afgestemd. Verstilde pracht.

8. The Streets - L'Aéronef, Lille, 12/2

Mike Skinner toonde na een winterslaap die zowat tien jaar duurde dat hij nog steeds relevant kan zijn. Niet door vernieuwende dingen te doen, maar door zijn in een aanstekelijk Cockney-accent gedrenkte rhymes met nog evenveel overgave de zaal in te spuwen.

9. Tourist LeMC - Sportpaleis, Antwerpen, 8/11

Een thuismatch die de Antwerpse troubadour met een glorieuze overwinning afsloot. We zagen Johannes Faes nooit eerder zo zelfverzekerd, extravert en genietend op een podium. Het werd een nationale zangstonde in het Aantwaarps. Prachtige versies van zijn hitsingles Spiegel, Horizon en Meester Kunstenaar.

10. Selda - Gentse Feesten, 24/7

Muzikaal waren we niet helemaal mee met dit icoon van de Turkse psychedelica, maar toch in dit lijstje vanwege de verbindende kracht die dit (gratis) concert had. Hippe, blanke Gentenaars tussen Turkse families die hun keel schor zongen. En dat allemaal in een gelukzalige vreedzaamheid. Het kan.

New Order op Rock Werchter 2019 © Wouter Van Vaerenbergh

Jasper Van Loy

1. Kate Tempest - Best Kept Secret, 2/6

Het Britse woordenwonder maakte van onze vermoeidheid, de bloedhete slotdag en de charmant kleine tent gebruik om ons dood te slaan. Niet met de blote hand, wel met haar naaktste teksten ooit. Blèten, jongens.

2. Charlotte Adigéry - We Are Open, Trix, Antwerpen, 8/2

De Gentse chanteuse, sinds kort Knack Focus' Mens van het Jaar maakte van het eerste optreden onder haar eigen naam een Groots Concert, met de machtige mixende Bolis Pupul aan haar zijde en minstens drie wereldhits in wording onder de arm. Zandoli nog aan toe!

3. The National - Pukkelpop, 16/8

Uiteraard konden we de greatest hits-set op zondag appreciëren - we zouden het zelfs een Vlaams Nationaal Zangfeest durven noemen - maar de licht ontsporende show op vrijdag is met grote zekerheid het beste concert is dat deze band ooit in ons land heeft gegeven.

4. Lizzo - Best Kept Secret, 2/6

Gaf ons alles wat we na Kate Tempest nodig hadden: plezier, levensvreugde en wat vrede met ons eigen lijf. Een beetje juice, zoals ze dat zelf beschrijft. Vrouw voor de toekomst met een klok van een stem die ook nog eens weet waar de klepel hangt in pop anno 2019.

5. Bart Peeters - Lotto Arena, Antwerpen, 30/11

Niet wat u verwacht in Knack Focus, maar zelfs de credibelste criticaster kon niets anders dan bezwijken voor Peeters' exquise liveband, vijfhonderdkoppige koor en nimmer verzwakkend enthousiasme.

6. Brutus - Rotonde/Botanique, Brussel, 2/5

Meer dan een uur had het driespan van zingende drumster Stefanie Mannaerts niet nodig om de Rotonde te laten kolken. Gitaristieke schoonheid met een dikke zwarte kohlrand om de ogen.

7. Wilco - AB, Brussel, 12/6

'Love is everywhere', zingt Jeff Tweedy op het nieuwe album van Wilco. Wie de groep in Brussel of de Antwerpse Roma zag, weet waarover het gaat: liefde voor de muziek en het vakmanschap, die in dikke wolken boven onze hoofden hing.

8. Idles - Trix, Antwerpen, 9/4

Bruten uit Bristol, deel 1. Speelden ook op Pukkelpop een straffe show, maar in een zaal komt hun besnorde Brexitpunk toch nog net iets harder binnen. Veel volk in de moshpit, veel bier in de lucht en veel vrouwen vooraan. Het goede leven, quoi.

9. Brihang - AB, Brussel, 24/10

Twee jaar geleden zagen we hem nog als een in de showbusiness verzeilde slaapkamerdichter, maar dit jaar bewees Brihang dat het podium óók zijn habitat is.

10. Scalping - FiftyFifty Lab, AB Club, 8/11

Bruten uit Bristol, deel 2. De band serveerde in haar Belgische debuutshow veertig minuten withete technopunk, zonder pauze, bindteksten of andere halfzachte tierlantijnen. Van een verwoestende eerste indruk gesproken.

© Yvo Zels

Dirk Steenhaut

1. Daniel Norgren - De Roma, Antwerpen (21/5) en Tønder Festival, Denemarken (24/8)

Live deden de songs van de Zweedse rootsrocksjamaan afwisselend denken aan houten stoelen die vol splinters zaten of aan een auto waarvan minstens twee wielen los waren geraakt. Dolletjes!

2. Wilco - AB, Brussel (12/6) en De Roma, Antwerpen (24/9)

Twee keer waren we getuige van een uitmuntende marathonset van Jeff Tweedy & Co, die meer hoogtepunten telde dan het Himalayagebergte.

3. New Order - Rock Werchter, 30/6

Ook na veertig jaar klonk de invloedrijke groep uit Manchester nog strak, vitaal, dynamisch en energiek. Jeugdsentiment? Nope. Wél dansen met een krop in de keel.

4. Neil Young + Promise of the Real - Sportpaleis, Antwerpen, 9/7

Dinosaur Sr. beet zich vast in zijn songs zoals een tijger die iets te lang op een vegetarisch dieet had gestaan en liet zijn gitaar daarbij schroeien als vanouds.

5. Foxing - Rock Werchter, 28/6

Verrassing, avontuur en gezonde grilligheid van vijf nerdy kerels uit Missouri, die vrolijk de vloer aanveegden met labels als mathrock, emo, ambient en postpunk.

6. Manon Meurt - EuroSonic, Groningen, 16/1

Dit Tsjechische kwartet sloeg op het podium een sierlijke brug tussen shoegaze en droompop en bewees zo dat zijn schitterede lp MMXVIII alesbehalve een toevalstreffer was.

7. Bill Callahan - AB, Brussel, 6/10

De songs van de bedachtzame troubadour leken aanvankelijk op rimpelloze wateren rond te dobberen, maar werden niet zelden door vervaarlijke draaikolken opgeslokt.

8. Big Thief - Botanique, Brussel, 28/5

Met haar afwisselend dromerige en spookachtige folkrockliedjes zocht de groep het spanningsveld op tussen verbergen en onthullen en vond ze een middenweg tussen droefenis en extase.

9. Julia Jacklin - ABClub, Brussel, 8/4

Wie bij de set van de Australische onberoerd wist te blijven, had wellicht een hart van graniet. Haar nu eens potige, dan weer gevoelige indierockminiatuurtjes voelden aan als gloeiende lava onder je voetzolen.

10. Little Steven & The Disciples of Soul - AB, Brussel, 7/6

Samen met een soepel en soulvol spelende veertienkoppige band bouwde de eerste luitenant van Springsteen een Spectoriaanse wall of sound waar geen sloopkogel tegen bestand was.

Verder nog eervolle vermeldingen voor Neneh Cherry (AB, Brussel en Cactus festival, Brugge), TaxiWars (AB),Dylan LeBlanc (De Casino, Sint-Niklaas), Cowboy Junkies (Gent Jazz) en Hjalte Ross (Spot festival, Denemarken)

© Getty Images

Jozefien Wouters

1. Björk - Rockhal, Luxemburg, 16/11

Een productioneel huzarenstuk waarbij je niet weet waar eerst kijken, maar iedere blik er een van verwondering is.

2. FKA Twigs - Koninklijk Circus, Brussel, 2/12

De Britse etaleerde al haar talenten (inclusief tapdansen, paaldansen en zwaardvechten) en maakte er een indrukwekkend geheel van.

3. Jenny Hval - Le Guess Who, Utrecht, 10/11

Ergens tussen performance, theater, kampeertrip en concert doet Jenny Hval haar eigenzinnige ding. Binnenkort te zien op Artefact.

4. Kim Petras - Paradiso, Amsterdam, 1/9

De Duitse queen of pop toonde zich die naam meer dan waardig. Goedgekeurd door Paris Hilton.

5. Joost - Charlatan, Gent, 14/2

Dat hij in februari nog voor amper tweehonderd man speelde, bevestigt alleen maar hoe geflipt zijn passage op Pukkelpop was.

6. Charli XCX - AB, Brussel, 26/11

Omdat het een feestje was.

7. CHAI - Kavka, Antwerpen, 23/5

Koddig met een vleugje punk: CHAI bracht neo-kawaii die je met een glimlach achterliet.

8. Curl - Rewire, Utrecht (30/3) en Vooruit, Gent (18/10)

Het nieuwe project van Mica Levi, Brother May en Coby Sey klinkt rommelig op de best mogelijke manier.

9. Varg2™ in LaVallée (tijdens Listen! festival, 21/4)

Post-ironie was nog nooit zo dansbaar.

10. Nyango Star op Japan Con, Brussel (2-3/11)

Kan héél goed drummen voor een mascotte in appelkostuum.