Ook Haim, Liam Gallagher, Big Thief en Kacey Musgraves mogen hun trip naar Werchter beginnen voor te bereiden.

Als de klok op vrijdag vier keer slaat, heeft Rock Werchter vaak een nieuw lijstje namen klaar. Ook deze week is het van dat: Herman Schueremans heeft maar liefst zestien nieuwe namen aangekondigd voor zijn tuinfeest.

Nieuw voor donderdag 2 juli, de dag van onder meer Pearl Jam en Pixies, zijn Haim, Disclosure en The Big Moon. The Strokes en co krijgen op 3 juli het gezelschap van Liam Gallagher, Archive, Bicep Live, Cigarettes After Sex en Brittany Howard.

Een dag later zijn Kendrick Lamar en Twenty One Pilots de headliners en Jorja Smith, Jimmy Eat World en Tones and I, bekend van wereldhit Dance Monkey, de nieuwe namen op de affiche. Voor de slotdag heeft Werchter vijf porties vers bloed bevestigd: Michael Kiwanuka, Kacey Musgraves, Big Thief, Joost en Placebo, al bevestigde die laatste band donderdag zelf al zijn komst naar het festivalpark van Werchter.

De ticketverkoop voor Rock Werchter is bezig via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.

