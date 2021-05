De Gentse dirigent Philippe Herreweghe krijgt de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste. Hij ontvangt de prijs van de Vlaamse Gemeenschap onder meer voor het parcours dat hij afgelegd heeft met zijn Collegium Vocale Gent. Op 18 mei zal de prijs overhandigd worden tijdens een digitale awardshow.

Philippe Herreweghe (74) is vooral gekend om zijn Collegium Vocale Gent. Dat koor richtte hij in 1970 op met enkele medestudenten en het verwierf al snel naam en faam in zowel binnen- als buitenland. Ondertussen is er ook een Toscaanse spin-off, het Collegium Vocale Crete Senesi. Ook richtte hij in Parijs onder meer La Chapelle Royale en het Orchestre des Champs Élysées op. Elk ensemble had een eigen karakter en Herreweghe nam zo muziek uit verschillende periodes en stijlen op in zijn oeuvre. Internationaal staat hij ook bekend als groot kenner van Bach.

'Behalve barokmuziek maakte Philippe ook altijd ruimte voor de presentatie van 20ste-eeuwse meesterwerken en de samenwerking met cineasten, componisten, ensembles hedendaagse muziek en theatermakers', motiveert de jury de keuze voor Herreweghe.

'Hovenier'

Philippe Herreweghe omschrijft zichzelf als een 'hovenier'. Een tuinman, die 'de immense tuin van de muziekgeschiedenis helpt onderhouden'.

Op de erelijst van de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste volgt hij schilder Luc Tuymans op. De Ultimas, ook wel bekend als de Vlaamse Cultuurprijzen, worden sinds 2003 uitgereikt aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties of gezelschappen. De Algemene Culturele Verdienste heeft recht op 20.000 euro. De awardshow zal dinsdag 18 mei uitgezonden worden op VRT NU en Radio 1.

