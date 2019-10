Dimitri Vegas en Like Mike mogen zich samen de beste dj's ter wereld noemen. Het duo voert de DJ Mag Top 100 aan. De Belgisch-Griekse broers stootten de Nederlandse dj Martin Garrix van de eerste plaats.

Dat is zaterdagnacht bekendgemaakt op het Amsterdam Dance Event (ADE).

Dimitri Vegas en Like Mike zijn de artiestennamen van Dimitri en Michael Thivaios. Ze zijn van Griekse afkomst en groeiden op in Willebroek. Het is de tweede keer dat de Belgen bovenaan de lijst prijken. Ook in 2015 werden de broers verkozen tot beste dj's ter wereld. In 2016, 2017 en 2018 strandden ze steeds op de tweede plaats. 'De award winnen in 2015 was echt cool, maar nu betekent het voor ons zo veel meer omdat we in de afgelopen jaren zo hard aan onze weg getimmerd hebben en gegroeid zijn als artiesten, als een familie en als een team, maar ook vooral in een "music scene" die nog exponentieel zoveel groter is geworden in het algemeen', reageert Dimitri Vegas.

'Dat zoveel mensen wereldwijd ons elke stap van de weg hebben bijgestaan en ons terug als hun #1 dj's gekozen hebben, is zo'n mooi compliment', aldus Like Mike.

Dit jaar staat Martin Garrix op de tweede plaats en David Guetta werd derde.

Het was al de 26ste editie van de DJ Mag Top 100. De wedstrijd wordt georganiseerd door het Britse magazine DJ Mag.