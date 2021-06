De Amerikaanse soulzangeres Diana Ross plant een comeback. In de herfst van 2021 zal ze een nieuwe plaat uitbrengen. Een eerste single van de plaat werd vandaag alvast gelost.

Soulkoningin Diana Ross werkt aan een nieuw album. Dat kreeg alvast de titel 'Thank You' en zal dertien nummers tellen.

De inmiddels 77-jarige zangeres stelt dat het album een geschenk zal zijn vol 'liefde en appreciatie'. 'Ik ben dankbaar voor de kans die ik krijg om opnieuw geweldige muziek muziek op te nemen. Ik draag deze nummers op aan al mijn fans. Wanneer jullie mijn stem horen zingen, horen jullie het diepste van mijn hart,' klinkt het in een mededeling.

Ross werkte ter gelegenheid van het nieuwe project samen met enkele topproducers die hun strepen in de muziekwereld al meermaals hebben verdiend. Zo kon ze Jack Antonoff strikken. Deze producer werkte al samen met Lorde, Lana Del Rey en Taylor Swift.

