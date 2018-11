Diana Krall komt volgend jaar naar Gent Jazz

Gesprekken aan de keukentafel. 'Hé schat, dat Gent Jazz-festival, dat is quite something. Daar moet je ook eens spelen.' Op aanraden van zijn vrouw, Diana Krall, speelde Elvis Costello enkele jaren geleden in de Gentse Bijloke. Dat was ook quite something, en nu keert Hare Lispeligheid zelf nog eens terug: op 5 juli staat zangeres-pianiste Krall voor de derde keer op de affiche van Gent Jazz.

Krall is een jazzzangeres van klassieke snit die met haar lijzige stem de mannen makkelijk op de knieën krijgt, maar ze is bovenal een uitstekende pianiste (studiegenoten wisten niet eens dat ze ook zong). Met sterke albums zoals The Girl in the Other Room (mét Costello), het swampy-ouwige Glad Rag Doll en het fluisterende Turn Up the Quiet wist ze een steeds groter publiek voor zich te winnen. Zopas bracht ze Love Is Here to Stay uit, een duetalbum met Tony Bennett - die er in Gent voor alle duidelijkheid niet bij zal zijn.

Eerder maakte Gent Jazz bekend dat avant-garde-icoon John Zorn op 9 juli liefst veertien bands op het publiek zal loslaten.