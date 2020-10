Gisteren verscheen Fever, een nummer waarvoor Angèle de studio indook met niemand minder dan popfenomeen Dua Lipa. Vijf andere Belgen die internationale sterren wisten te strikken.

Selah Sue & Childish Gambino

In 2012 noemde Rolling Stone Selah Sue een van de nieuwe gezichten van dat jaar. De Leuvense zocht dan ook een tijdje het avontuur op in de Verenigde Staten. Dat leidde tot samenwerkingen met Cee Lo Green, Hudson Mohawke, Diplo, DJ Fresh en Craig David. Maar de meest verrassende naam is wat ons betreft Childish Gambino, met wie ze in de studio ging en enkele uren later naar buiten wandelde met de single Together op zak.

Kate Ryan & Tim Bergling

Om de een of andere reden is het destijds geruisloos gepasseerd, maar in 2012 werkte Kate Ryan voor haar plaat Electroshock samen met wijlen Tim Bergling, de Zweedse dj annex superster die u vooral kent onder zijn pseudoniem Avicii. Het resultaat is het dancenummer Run Away, niet te verwarren met Runaway, haar cover van Bronski Beats Smalltown Boy. We blijven het herhalen: Kate Ryan heeft nooit de waardering gekregen die ze verdiende.

Kaye Styles & Snoop Dogg

In eigen land staat hij nog steeds vooral bekend als leverancier van de Vlaamse titelsong voor de Amerikaanse thrillerserie Prison Break, maar in het buitenland sloeg hij de handen in elkaar met Bob Sinclar, Akon en Johnny Logan. (De Tien om te Zien-beelden van die laatste samenwerking staan op YouTube.Wij raden u aan die te bekijken. Zelden zoveel ongemak gezien op een podium.) De grootste vis was evenwel Snoop Dogg, met wie hij acht jaar geleden het duet Tonight uitbracht. De twee hebben naar eigen zeggen zelfs samen 'gesmoord'.

Stromae & Coldplay

Zijn eigen muzikaal project zit al een tijdje in de koelkast, maar vorig jaar was Stromae wél nog te horen op Coldplays nummer Arabesque. Meer nog: frontman Chris Martin noemde de Brusselaar 'een van de beste artiesten ter wereld', vertelde tijdens interviews dat zijn muziek als inspiratie diende voor hun recentste album en nodigde Stromae uit in Jordanië om mee te zingen bij de lancering van dat album. Die samenwerking kwam niet helemaal uit de lucht gevallen: toen de band in 2017 in het Koning Boudewijnstadion optrad, coverden ze Formidable.

Natalia & zowat iedereen

Natalia is met ruime voorsprong de Vlaamse koningin van de internationale samenwerking. Ze zong het duet Angel met Lionel Richie, bracht een liveplaat uit met The Pointer Sisters en specialiseerde zich in concertreeksen met sterren, gaande van Natalia Meets The Pointer Sisters over Natalia Meets En Vogue Feat. Shaggy tot Natalia Meets Anastacia. Natalia heeft véél mensen ontmoet.

