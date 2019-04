Deze podcast analyseert rappers als de Beethovens van onze tijd

Praten we binnen enkele decennia over Kanye West zoals nu over Mozart? Als het van Cole Cuchna, bedenker van de geprezen podcast Dissect, afhangt wel: 'Hoe Tyler, the Creator synthesizers als klassieke orkestinstrumenten gebruikt, is echt, echt cool.'

TYLER, THE CREATOR, op WOLF al iets meer in schaapskleren gehuld.