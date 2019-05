Vijftig jaar geleden verscheen Amen, Brother van The Winstons, een B-kantje dat snel in elkaar was geflanst maar de muziekwereld voorgoed zou veranderen.

Lente 1969, soulgroep The Winstons komt in Atlanta samen om het nummer Color Him Father te voorzien van een B-kant. Ze besluiten een eigen instrumentale versie te spelen van de gospelklassieker Amen. De band is wat gehaast en heeft geen zin om daarvoor te repeteren. 'We waren niet van plan origineel te doen', zou frontman Richard L. Spencer later zeggen. 'We waren maar een barband.' Klein probleem: het nummer is te kort, en dus laten ze drummer Gregory C. Coleman een solo inspelen om de tijd wat te rekken. In twintig minuten is de klus geklaard en wandelen ze met Amen, Brother naar buiten.

...